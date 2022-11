Muere el hermano de Isabel Pantoja, el padre de Anabel

Poco más de un año después de llorar la muerte de su madre, Isabel Pantoja se enfrenta a otra dura pérdida familiar. Su hermano mayor, Bernardo, ha fallecido en la mañana de este viernes a los 69 años en Sevilla rodeado de sus seres queridos, tanto sus hermanos como su hija. El padre de Anabel Pantoja llevaba años arrastrando problemas de salud: sufría diabetes y ya le tuvieron que amputar el pie izquierdo hace varios años.

Todos se trasladaron hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío para estar junto a él en sus últimas horas. Anabel lo hizo la tarde del miércoles, mientras que la tonadillera llegó en la madrugada del miércoles al jueves. Este viernes se ha dado a conocer la triste noticia de la muerte de Bernardo, una pérdida devastadora para su familia.

Su relación con Anabel Pantoja

Bernardo, que a diferencia de sus hermanos no se dedicó al mundo del espectáculo, era el padre de la colaboradora televisiva Anabel Pantoja. La tuvo en 1986 con Mercerdes Bernal, el mismo año de su boda con esta funcionaria, de quien se separó años después. En 2018 se casó con Junco, una bailarina japonesa con quien llevaba décadas de relación y que le ha acompañado en sus últimos años de vida. A la boda no acudieron ni Isabel Pantoja ni su propia hija, Anabel, cuya relación ha atravesado diversos altibajos a lo largo de su vida. Tampoco fue fluida su relación con su hermana.

Bernardo Pantoja, padre de Anabel, ha muerto a los 71 años de edad GTRES

Igual que Anabel no estuvo en su boda con Junco, él tampoco asistió a la boda de su hija con Omar Sánchez. Su ausencia no se debió a una mala relación entre ellos, sino al lugar de la celebración, en la playa. Bernardo no habría podido ir por el difícil acceso para una persona que, como él, iba en silla de ruedas. "A mi padre le tengo en un pedestal y me quiere con locura y quiere que su hija se case donde quiera", llegó a decir ella.