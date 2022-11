Kiko Rivera lo ha hecho con premeditación y con toda la alevosía que le da querer desmentir a quienes dicen que no se está cuidando después de sufrir un ictus el 20 de octubre. El hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado la audiencia masiva de las redes sociales para recalcar que su vida ha cambiado: "Fue el mayor susto de mi vida y realmente pensé que de ésta no salía", asegura en su directo de Twitch. Ha rechazado una suculenta exclusiva y en streaming ha contado a sus seguidores de primera mano que se ha tomado este aviso de la vida en serio y que se está cuidando al fin. Deja atrás sus malos hábitos tras sufrir un ictus: "He dejado de fumar, como muy sano y hago deporte a diario. Además, estoy en tratamiento con mi fisioterapeuta y he empezado un tratamiento con mi psicóloga", ha dicho en sus primeras declaraciones.

¿Cómo ha cambiado la vida de Kiko Rivera? En su primer día de vuelta a la normalidad ha escrito en su Instagram: "Gracias, Dios, por darme una segunda oportunidad. La aprovecharé al máximo, lo prometo", junto a un emoji de una llama de fuego. Kiko Rivera lo ha pasado realmente mal y se está tomando muy en serio su rehabilitación: "La boca se me dobló, el brazo se me quedó sin fuerzas y sin sentirlo apenas, erdía el equilibrio y todo, relata". Ahora es un hombre nuevo y su esposa, Irene Rosales, corrobora que se ha tomado muy en serio su salud física y mental. Aunque ha tenido mucha suerte y no ha tenido ninguna secuela grave: "Como podéis comprobar muevo mis brazos y mis manos y tengo la cara bien, no me ha dejado secuelas importantes. Pero me ha cambiado la vida para siempre", asegura. Le toca cuidarse, por lo que ha retomado su vida con normalidad, apoyándose en Irene Rosales y sus hijas . Dice haber "dejado de lado los conflictos y los temas familiares" e incluso su hermano Cayetano ha acudido a verlo. Pero de momento las visitas de su hermana, Isa, y de su madre, Isabel Pantoja, tendrán que esperar: siguen sin ser aconsejables en estos momentos en los que necesita tranquilidad.

¿Qué hay que hacer para recuperarse de un ictus? Después de sufrir un ictus, las personas tienen tres posibles vías: una recuperación satisfactoria, quedarse con secuelas graves o que el ictus sea fatal. Conlleva un alto riesgo de muerte pero depende sobre todo de la gravedad inicial del accidente cerebrovascular en cuestión. En el caso de Kiko Rivera su diagnóstico ha sido leve sin secuelas graves y con una recuperación favorable. Pero para ello el DJ debe tomar unas medidas muy concretas para una completa rehabilitación. La vida después de sufrir un ictus: "Mi forma de comunicarme era llorar, tenía el cuerpo paralizado totalmente" RTVE.es Lo primero de todo es permanecer en reposo y tranquilo, sin eventos que puedan alterar notablemente su tensión. Ayuda en esto puede ser un uso reducido de la sal, un condimento muy usado pero que en casos como este deber ser evitado para prevenir alteraciones de tensión. Debe mantener una alimentación saludable y variada, rica en verdura y fruta y baja en grasas saturadas y colesterol. Además, se debe hacer ejercicio de manera regular y dejar de fumar y consumir tóxicos, alcohol y drogas. Debido a que Kiko Rivera ya ha tenido problemas de salud, por lo que deberá revisar con su médico las medicaciones que toma por si alguno pudiera acrecentar las posibilidades de sufrir un nuevo ictus, como ocurre con los fármacos coagulantes. El hijo de Isabel Pantoja se está cuidando y está en buen camino. Sus seguidores le apoyan y esperan que cumpla su promesa.