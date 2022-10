Mario recuerda con viveza el día que sufrió un ictus. Su cuerpo se había quedado paralizado y, desde entonces, sufre problemas de movilidad. "Mi forma de comunicarme era llorar, no podía ni hablar. Tenía el cuerpo paralizado totalmente", ha relatado a TVE, en el gimnasio donde realiza actividades acuáticas para mejorar su coordinación.



"Si hubiera ido un día antes, a lo mejor no estaba ahora mismo aquí. Estaría haciendo mi vida normal y trabajando tranquilamente. Cuanto más se tarda en reaccionar e ir a recibir atención médica, es peor", lamenta. Aún así no pierde el optimismo cada vez que avanza en sus ejercicios: "Es una forma de ir diciendo 'voy mejor, hoy sí puedo'. Si no hiciese estas cosas estaría totalmente bloqueado", añade.



Más de 110.000 personas en España sufren un ictus cada año, de las cuales un 15 % mueren y el 30 % padecen dependencia funcional, según datos de la Sociedad Española de Neurología, que recuerda este sábado, Día Mundial del Ictus, la importancia de la detección temprana y de evitar los factores de riesgo de este transtorno de circulación cerebral. "Los síntomas los podemos resumir en dificultad para hablar o entender, pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo y problemas de visión", enumera el Jefe de la Unidad de Ictus del Hospital Clínico San Carlos, José Antonio Egido.

El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres y, según las previsiones, en los próximos 10 años, los casos aumentarán un 34 %, los fallecimientos un 45 % y las personas con discapacidad un 15 %. Se calcula que 1 de cada 4 adultos sufrirá un ictus a lo largo de su vida. ​

La mayor parte de los casos se podrían prevenir, según los expertos Una vez detectados los síntomas, desde la Fundación Freno al Ictus, recalcan la importancia de recibir atención médica lo antes posible. "A partir de ahí al hospital no se va, al hospital te llevan, y te llevan los servicios de emergencias, porque ellos saben los que están preparados y los que están de guardia", indica el presidente de la entidad, Julio Agredano.



El 90 % de los casos se podrían prevenir, dicen los expertos, controlando algunos factores de riesgo. "Hay que tratar la hipertensión, reducir el alcohol y el tabaco, así como el estrés", explica la presidenta de la Federación Española del Ictus, Carmen Aleix.



El estrés, precisamente, fue una de las causas del ictus que sufrió Magdalena. "Yo me dedicaba a un trabajo que era muy estresante. Yo me iba a trabajar incluso con dolor de cabeza y, a veces, la vida te para", cuenta sobre el ataque por el que perdió la visión del ojo izquierdo y parte del derecho. La pintura es ahora su herramienta terapéutica: los colores le ayudan a transmitir lo que siente y a que la vida- reconoce- sea menos oscura. "Aquí, no soy esa Magdalena inútil que está en casa tropezándose con las cosas, soy una Magdalena creativa y eso me satisface", añade.



Radio 5 Actualidad El ictus, una enfermedad cerebral, segunda causa de muerte en España Escuchar audio