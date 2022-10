El 29 de octubre se celebra el Día mundial del ictus. A lo largo de las últimas semanas, después de que el hijo de la cantante Isabel Pantoja, Kiko Rivera, sufriera uno de estos episodios con 38 años de edad, en medios de comunicación y redes sociales hemos leído mensajes que alertaban sobre el aumento de casos y su mayor incidencia en la población joven. En algunas ocasiones, se relaciona con la COVID-19 o con la vacuna. Con la ayuda de expertos te explicamos en qué consiste esta enfermedad, si se ha producido un aumento alarmante de casos en general y en la población joven en particular, y si estos guardarían relación con el coronavirus o la vacuna.

“El alarmante crecimiento de los ictus en jóvenes”, titula un periódico digital. “Ictus en jóvenes: cada vez se detectan más”, dice otro medio. “Por qué están en aumento los ictus entre los jóvenes”, se pregunta otra publicación. Así reaccionaron algunos medios al ictus que sufrió Kiko Rivera. En redes sociales los mensajes van más allá y algunos usuarios culpan a la vacuna del episodio. “Que a kiko Rivera le haya dado un ictus con 38 años, es lo normal. Que se este desplomando gente por cualquier parte, también. Sois unos conspiranoicos. La vacuna covid salva vidas (sic)”, ironizaba una usuaria. Desde otra cuenta se preguntaban si Kiko Rivera “se habrá inyectado la vacuna covid (sic)”. Otro perfil tuiteaba un vídeo que colgó Kiko Rivera vacunándose para comentar la noticia.

De momento no hay datos globales de incidencia de 2021-2022 , pero en Andalucía, por ejemplo, se ha doblado el número de ictus en lo que va de año respecto al año pasado. El Jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Tomás Segura, reconoce que los únicos datos oficiales actuales son “los de cada hospital”. En su caso “ha habido un aumento del 10% en 2021 con respecto a 2019”. Este doctor indica que el repunte ha sido más notable “tras la pandemia”. Señala el experto que “no podemos saber si la incidencia real cayó” porque “la gente posiblemente no quería venir [a los hospitales en 2020] y estaban colapsados por COVID”. A pesar de que en los últimos 25 años se ha conseguido reducir el número de ictus y disminuir hasta el 50% su mortalidad, el último ‘Atlas del Ictus’ del año 2019, anticipa que el número de casos que se producen al año en España y su letalidad se incrementará más de un 35% hasta 2035 por el aumento de la esperanza de vida de la población (pág 5).

¿Aumenta el riesgo de sufrir un ictus tras recibir la vacuna contra la COVID-19?

Existen pocos estudios al respecto y los expertos consultados no advierten una relación directa entre la vacuna contra el coronavirus y los ictus. Uno de los trabajos que hemos encontrado sostiene que la vacuna contra la COVID-19 no aumenta el riesgo de sufrir un ictus. Susana Arias reconoce que, con la vacuna contra el coronavirus, “como con todas las demás, hay riesgo de trombos que pueden provocar un ictus, y miles de cosas más, igual que un ibuprofeno”. Tomás Segura indica que la aparición de ictus por la vacuna “podría ser, tendría base fisiopatológica, pero nuestros experimentos no lo sustentan”. Opina de la misma manera Marta María Martínez quien indica que “la relación con la vacuna no está bien definida”.