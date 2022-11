Los mensajes de condolencias se acumulan en la última publicación de Instagram de Jennifer Aniston. La actriz acaba de compartir una triste noticia: la muerte de su padre. El actor estadounidense John Anthony Aniston ⁣ha fallecido a sus 89 años el pasado viernes. Aniston ha preferido mantener en secreto su pérdida unos días para poder asimilarlo en la intimidad y rodeada de los suyos. Ahora la estrella de Hollywood se despide públicamente de su padre con un sentido homenaje. En su último post comparte una serie de fotos en las que aparecen juntos, desde su infancia hasta la actualidad, porque padre e hija siempre han mantenido una relación muy estrecha. Prueba de ello, las palabras llenas de amor que le dedica.

"Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos. No olvides visitar", con este emotivo mensaje, Jennifer Aniston se despide públicamente de su padre en redes.

Muchos seguidores, colegas de profesión y amigos ya le han dado el pésame a la actriz a través de los comentarios. Desde Kaley Cuoco hasta Naomi Watts. "Os mando mucho amor", escribe la protagonista de Lo imposible. "Precioso padre", comenta Andie Macdowell.

Jennifer Aniston no solo le admiraba a nivel personal, sino también en el terreno profesional. El pasado mes de junio John Anthony Aniston recibía el premio Lifetime Achievement Award por su trabajo a lo largo de su carrera. "Esta es una oportunidad, no solo para rendir homenaje a un verdadero icono en el mundo de la televisión, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y respetado actor, que también es mi padre. Su carrera es, literalmente, la definición del éxito", aseguró la actriz, que aprovechó para dedicarle unas palabras. John Anthony Aniston era conocido, sobre todo, por su papel de Victor Kiriakis en la telenovela de la NCB Days of Our Lives.

Ahora Jennifer Aniston se despide de su padre, seis años después de la muerte de su madre. La actriz y modelo Nancy Dow, falleció a los 79 años, en 2016. Sus padres se divorciaron cuando ella era una niña. Aniston tenía una relación más cercana con su padre.