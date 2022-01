Si algo nos enseñó Meg Ryan es que se puede triunfar haciendo solo comedias románticas: bien guionizadas, bien dirigidas y explotando el particular carisma que solo algunas actrices privilegiadas han logrado cultivar. Jennifer Aniston lo tenía todo para convertirse en su digna sucesora después de triunfar dando vida a Rachel Green en Friends: esa belleza que todavía parece pertenecer al mundo real, esa elegancia a la que es posible aspirar y ese punto caótico y neurótico que une siempre a las protagonistas de esta clase de historias.

Lo tenía todo y, sin embargo, nunca lo ha logrado por completo. Donde actrices como Reese Witherspoon han conseguido convertirse en referente del cine ligero (¡nadie dijo que los dramas fuesen el único género que merece respeto y talento!), su trayectoria se parece más a la de Katherine Heigl, la exalumna de Anatomía de Grey: sí, el suyo es uno de los rostros más reconocidos del gremio, pero a sus películas suele faltarles un toque de sal y ningún título se nos viene a la mente, al menos inmediatamente, como un clásico del género.

No caigamos en el cliché que pasa por denostar todo lo que pueda ser tachado de chick flick, estas películas románticas o tragicómicas dirigidas a una audiencia estereotipadamente femenina: las hay buenas, las hay malas y las hay templadas. De hecho, quizá el error de Jennifer Aniston haya sido no lanzarse por completo en los brazos de este género y acabar cayendo en papeles secundarios que le hacen un hueco en la comedia de otros.... ¿Cuáles han sido los mayores aciertos y los peores errores de Jennifer Aniston? Lo analizamos.

Aniston interpreta a Justine Last, u na mujer insatisfecha en su matrimonio y en su trabajo como vendedora en una tienda de descuentos en una ciudad remota. Justine comienza a tomar decisiones moralmente cuestionables cuando comienza un affair con un reponedor interpretado por Jake Gyllenhaal , y el resto es historia. Su trabajo como actriz es maravilloso y la película también.

Una de las mejores películas de Jennifer Aniston y la más infravalorada , tanto entonces como ahora. Dirigida por Miguel Arteta y escrita por Mike White (Escuela de Rock), fue aplaudida por la crítica pero no consiguió ser un éxito de taquilla, ni siquiera con la fama que la actriz había ganado en Friends.

The Good Girl (2002)

Jennifer Aniston y Ben Stiller protagonizan esta comedia romántica plagada de estereotipos donde nada acaba de encajar del todo: él, un sieso y maniático hombre de negocios a quien su mujer acaba de dejar por otro. Ella, una mujer caótica que se olvida de alimentar a su caótica mascota. Película de enredo y humor absurdo, no es insoportable pero tampoco consigue destacar por nada: algo cliché y sin mucha química, una de las colaboraciones de Jennifer Aniston con el director Peyton Reed (clásico del género que ha visto títulos mejores).

Along Came Polly (2004)

Del director Gary Marshall, uno de esos collages absolutamente comerciales diseñados alrededor de una festividad que no logran superar su premisa y dan lugar a una película simple y poco memorable: de los creadores de Día de San Valentín (2010) y de Año Nuevo (2011) , otra cinta coral llena de estrellas de Hollywood (Julia Roberts, Kate Hudson, Jason Sudeikis, Timothy Olyphant o Jennifer Garner entre otros) en la que Jennifer Aniston aparece, probablemente, por poco más que el dinero. Una decisión poco arriesgada que no contribuye a relanzar su carrera de ninguna de las maneras.

Esta comedia negra, titulada en inglés Office Space , se ha converitdo con un tiempo en un clásico de culto : aunque no arrasó en cines, cuando se estrenó en vídeo tuvo mucho tirón. Es una sátira de la vida corporativa y empresarial en la que Jennifer Aniston interpreta a una camarera que no aprecia a sus jefes y que se enamora del otro protagonista, interpretado por Ron Livingston, en base al desprecio mutuo por sus lugares de trabajo. Se rodó entre temporadas de Friends y se mantiene fresca y bien escrita.

Mal: Sin Control (2005)

Derailed (2005)

Hay que reconocerle a Jennifer Aniston que, cuando ha intentado desencasillarse y hacer algo diferente, no le ha salido bien. En 2005 apareció en este thriller dramático junto a Clive Owen sobre un affair romántico que sale mal, y cuyo secretismo se ve amenazado cuando ambos son testigos de un crimen. Los dos protagonistas tienen mucha química, pero el guion sólo se llevó los abucheos y las risas de los críticos y el público que mantuvieron que no, no había por dónde cogerlo.