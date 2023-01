No te vas a aburrir esta noche en tu casa, solo necesitas tu televisión y un sofá cómodo para disfrutar de la programación, jueves 19 de enero, que hoy podrás ver en televisión. RTVE te trae tres opciones para todos los gustos. En La 1 o RTVE Play, tienes una cita con el fútbol, a partir de las 20:55 horas sigue en directo el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Villarreal. Justo después, no cambies de canal porque se estrena el concurso más participativo de la historia de la TV, Todos contra 1. Podrás ganar hasta 100 000 euros, ¡incluso desde casa! Si te gusta la historia y nunca te cansas de aprender, no te pierdas una nueva entrega de El condensador de fluzo, a partir de las 22:00 horas en La 2.

20:55 horas, en La 1: Copa del Rey, Villareal - Real Madrid Después del partido entre el Levante y el Atlético de Madrid, La 1 emite otro encuentro de octavos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan para conseguir el pase a cuartos, lo harán en el Estadio de la Cerámica, en Castelló. Lo podrás seguir en La 1 o en streaming a través de la plataforma RTVE Play, a partir de las 20:55 horas. Horario y dónde ver en gratis el Villarreal y Real Madrid en la Copa del Rey PATRI CAMPOS

22:50 horas, en La 1: Estreno Todos contra 1 Si eres fan de El Cazador y no te pierdes ningún día El comodín de La 1, sigue leyendo porque puede que hayas encontrado tu concurso favorito. Esta noche se estrena Todos contra 1, el concurso más participativo de la historia de la televisión. Solo tienes que bajarte una aplicación para poder concursar desde tu casa y ganar hasta 100 000 euros. Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez son los presentadores de este nuevo programa en el que la intuición, osadía y rapidez mental son lo más importante. Aquí te explicamos cómo puedes descargarte la app y participar. Todos contra 1 | Descárgate la aplicación para poder jugar y ganar hasta 100.000 euros RTVE.es Cada programa estará formado por diez rondas con increíbles retos. La apuesta de un valiente concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución del reto ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la app el que reciba la buena noticia?