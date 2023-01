Son muchos los concursantes que participan en 'El cazador' y cada uno tiene su historia. Hay historias de todo tipo, pero las que más llegan a la gente son las de superación. Las historias de superación de Ismael, el único profesor universitario que es invidente, y la de Eugenio, que empieza a tener Alzheimer, emocionaron al equipo del programa y a los espectadores. Entre ellos Manuel Luis Liz, nacido en Santiago de Compostela y residente en Viveiro (Lugo). Tuvo un accidente laboral y pasó un año ingresado en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña: ver 'El cazador' fue su entretenimiento diario. "Vi al chico invidente en este programa. Lo tratasteis muy bien. Y me animó mucho a venir. Hace cinco años tuve un accidente laboral, que me produjo algunos problemillas, que a la vista están", decía Manu a Rodrigo, el presentador. "Son historias que nos emocionan, a los que trabajamos en la tele, que estamos aquí para acompañar, para divertir. Pero cuando ves que el trabajo de todo un equipo da resultado, emociona".

La historia de Manu ha saltado a las redes sociales y son muchos los que empatizan con él. "Conocer historias como la de Manu son las cosas que más sentido dan a esta bendita profesión… ¡Mil gracias por compartirla, meu!", dice Rodrigo Vázquez en su cuenta de Twitter. A las palabras del presentador se suman las de otros usuarios, que ponen en valor la actitud de Manu.

Otras historias de superación

Ya hemos hablado de Ismael, el único profesor universitario que es invidente, uno de los concursantes que más emocionó a todos en su paso por El cazador. "Es importante que nos hagamos cargo de estas cosas y que tratemos de trabajar por transformar la sociedad y hacer la vida un poco menos difícil para esta gente", dijo el presentador. Y antes conocimos a Eugenio, que en el momento de su presentación dijo que tener principio de Alzheimer. Ismael, de 50 años, quiso concursar por varios motivos, no solo personales. El concurso exige una gran cantidad de conocimientos y mucha memoria, y él quiso convencer a la gente de que, a pesar de su enfermedad, es posible saltar obstáculos para seguir adelante. "Porque esto es una enfermedad que se puede vencer", dijo, y Rodrigo Vázquez no pudo contener la emoción. "Pues eres un ejemplo", dijo con los ojos a punto de estallar en lágrimas. Una emoción que aumentó cuando Ismael dio otra muestra de su coraje: "Cuando llegue, llegó. De momento hay que darle caña". No hizo falta añadir más. Historias que se suman a la del chico trans que contó que había sufrido bullying.

Manu estuvo un año ingresado en la unidad de quemados del hospital de A Coruña

El paso de Manu por el programa no tuvo un final feliz, pero concursó muy bien: hizo 14 respuestas acertadas en la primera ronda y pasó a la final con Alfonso. Juntos hicieron 18 casillas y de los tres rebotes solo cogieron uno. Pero Erundino los pilló, aunque por tan solo dos segundos. "Habéis peleado muy bien", les dijo el presentador. 'El cazador' se ha convertido en uno de los espacios con más éxito de RTVE. Un concurso que arrasa en las tardes de La 1 y que congrega a una audiencia fiel, que sigue día a día el paso de cada concursante.