El mundo de la moda llora a una de sus supermodelos más reconocidas de los 80 y 90, la alemana Tatjana Patitz. Su muerte, con solo 56 años, ha sido recibida entre sus compañeras en la pasarela con incredulidad y tristeza. Andie Macdowell, por ejemplo, se enteraba de la terrible noticia a través de la publicación de Helena Christensen: "Dios mío, qué ha pasado", ha respondido consternada en Instagram. Cindy Crawford y Christy Turlington, quienes fueron fotografiadas junto a ella por Peter Lindbergh en la famosa portada del Vogue británico de 1990, son algunas de las modelos que han reaccionado a la trágica muerte de Tatjana Patitz.

Cindy Crawford y Claudia Schiffer reaccionan a la muerte de Tatjana Patitz

"Muy triste saber del fallecimiento de la hermosa Tatjana Patitz. Fuimos bebés juntas en la industria de la moda y siento que crecimos juntas", escribe Cindy Crawford. "Estábamos juntas en muchas sesiones de fotos y en el backstage de los espectáculos. La encontré de voz suave, sensible, amable, inquisitiva y, quién podría olvidar esos ojos penetrantes. Su amor por los animales y la naturaleza era contagioso. Envío mis condolencias a su familia, especialmente al hijo que adoraba", recuerda la supermodelo, unas palabras que acompaña por una fotografía de ambas hace décadas.

Claudia Schiffer lamenta la temprada muerte de Tatjana Patitz, que solo tenía 56 años: "Ella era un verdadero miembro de la pandilla de supermodelos y es difícil comprender que alguien tan joven nos haya dejado. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Fue un placer trabajar con ella, tan arraigada pero siempre elevada. Espero que tenga caballos y perros en el cielo y la echaremos mucho de menos".

Su pasión por la naturaleza es uno de las rasgos que más se repiten en los homenajes de sus compañeras, también en la publicación de Helena Christensen: "Hermosa Tatjana, eras un espíritu tan divino de adentro hacia afuera. Siempre elegante y tranquila con esos maravillosos ojos sonrientes. Hicimos tantos viajes juntos desde una edad tan temprana y compartimos recuerdos increíbles. Me encantaba estar cerca de ti, era muy tranquilo y siempre nos reíamos mucho. Estoy agradecida de que nos mantuviéramos en contacto hasta el final, me ha hecho sonreír ahora que he leído nuestros mensajes y me he dado cuenta de que trantan principalmente de nuestro amor por la naturaleza. Espero que estés montando a caballo en prados interminables con esa sonrisa en tu rostro y el viento soplando en tu cabello".

Milla Jovovich ha compartido con sus seguidores su experiencia trabajando con Tatjana Patitz al principio de su carrera: "Estos fueron mis primeros años trabajando como modelo. Herb Ritts tomó esta imagen cuando yo tenía 13 años y Tatjana estaba allí, dándome consejos y cuidándome. Ella era una mamá por naturaleza incluso a una edad tan joven. Ella solo mejoró en eso a medida que pasaban los años". "Demasiado joven, demasiado joven para dejar este mundo ahora", lamente Milla Jovovich.