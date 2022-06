Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Carla Bruni, son algunos de los iconos de la moda con los que Inés Sastre ha tenido el placer de compartir pasarela. De todas ellas habla con gran respeto y admiración, pero, ¿con quién tenía más relación? ¿Había envidias entre las modelos? Esto y más se lo desvela a Carlos del Amor en La Matemática del Espejo: “Me llevaba mejor con Carla Bruni que con Claudia Schiffer”.

El gran favor que Cindy Crawford le hizo a Inés Sastre

Son muchas las top models que hablan de rivalidad y envidias en el mundo de la moda, pero Inés Sastre habla de compañerismo y recuerda una anécdota con Cindy Crawford. “Cindy es simpatiquísima. A mí me hizo un gran favor, porque una vez, cuando estábamos en el jurado de The look of the year, que fue en Brasil, se quedó el de mi agencia con mi pasaporte y Cindy me dijo, '¡Vete al aeropuerto!', porque yo tenía el estreno de una película en Venecia. Y se hizo una hora de coche para entregarme el pasaporte ella personalmente. ¡Y era una época en la que Cindy Crawford era como lo máximo!”.