Sin filtros ni retoques, así eran las fotografías de moda que publicaban las revistas y las campañas de publicidad en los años 90. Lo cuenta Inés Sastre en La Matemática del Espejo: “Antes tenías tus luces, y si tenías una cosa en la piel o lo que sea, te cambiaban las luces. Pero no había nada de Photoshop”. Palabras que hoy no se escuchan en la profesión, porque son historia. Ahora la fotografía de moda no se entiende sin los retoques digitales, algo que a ella no parece hacerle mucha gracia. Inés Sastre critica el uso excesivo que, a veces, se hace a la hora de editar las imágenes para buscar una falsa perfección. “A veces la gente exagera. Puedes ser tú o la tía de John Collins”, dice con mucho sentido del humor, aunque se aprecia que detrás hay una feroz crítica al abuso del retoque digital. “De repente dices: 'Pero, ¿qué me han hecho en la cara!?' A veces no me he sentido cómoda y he pensado: '¡Bueno, da igual, es una foto más, no pasa nada!'. Pero es cierto que se os ha ido un poquito la mano”, sentencia. Eso sí, la supermodelo y actriz española, que ha vivido la transición y todo tipo de cambios en la moda, cree que, como todo, si se usa en su justa medida no tiene por qué ser negativo: “Yo creo que hacer un poquito de Photoshop o algún retoque está bien, pero sin que aquello se convierta en otra persona”.

Inés Sastre critica el uso excesivo del Photoshop Para Inés Sastre, supermodelos tan icónicas como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Carla Bruni eran jóvenes y realmente bellas al natural. Tanto, que sus fotografías no necesitaban retoques: “Eran realmente espectaculares, porque ahora hay Photoshop, pero esas eran guapas de verdad”. Hoy han cambiado los cánones de belleza y la moda abraza la diversidad y lo diferente. También en España. Si antes conquistaron París modelos como Nieves Álvarez, Eugenia Silva y Helena Barquilla, ahora destacan Nuria Rothschild y África García. Las nuevas tops españolas no tienen tanta popularidad, pero tienen una excelente carrera y una gran proyección internacional. “Son estupendas, se las conoce poco, desgraciadamente, pero son niñas que trabajan súper bien”. Eso sí, cree que en algunos casos prima la fama y no la profesionalidad. “Ahora todo el mundo cree que puede ser modelo por ser hija de un conocido, por lo que sea. Yo creo que es un trabajo y vas aprendiendo cómo se hace y cómo se posa”.