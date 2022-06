A Inés Sastre la hemos visto crecer delante de la cámara. O mejor dicho, delante de las cámaras. La fama le llegó muy pronto, cuando tenía tan solo 13 años y Carlos Saura la fichó como actriz para rodar su famosa película El dorado en Costa Rica. Del cine pasó a la moda, y llegó a lo más alto: en los años 80 y 90 fue una cotizada supermodelo, acaparaba todas las portadas de las revistas, protagonizaba exclusivas campañas de firmas importantes y desfilaba para los mejores diseñadores. Ahora vive una etapa diferente, centrada en la familia. Y tras más de tres décadas viviendo en Francia, Inés Sastre ha vuelto a España, ¿por qué? ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo que no sabíamos nada de ella? Lo cuenta todo en La Matemática del Espejo.

¿Dónde ha estado Inés Sastre y por qué ahora ha vuelto a España?

Dice que no suele dar entrevistas, sobre todo en España. Las pocas que concede son a medios con los que se siente cómoda, o las que ha tenido que dar por motivos profesionales, casi siempre relacionadas con sus papeles en el cine. El hecho de no 'salir' en los medios puede hacer pensar que no se hace nada. Pero no es su caso. Su agenda nunca está vacía y según confiesa en la entrevista ha estado viviendo en París y al mismo tiempo dando vueltas por el mundo: “Haciendo películas y programas de televisión y cosas nuevas, diferentes. Tengo una agenda ocupada, soy una persona que me gusta hacer muchas cosas”. Cuando dejó España era muy joven, y su idea siempre fue la de volver. Aunque ha tardado más de 30 años en tomar la decisión. “Me fui para menos tiempo y al final me quedé, pero ya era tiempo para volver”, dice.