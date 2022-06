Estuvo entre las 10 mejores top models españolas, fue la primera en nuestro país en desfilar para Chanel, ha protagonizado infinitas portadas de las revistas más emblemáticas y ha tenido contratos millonarios en firmas de prestigio, además de hacer 17 películas como actriz. Podría decirse que Inés Sastre es muy comprometida con su trabajo, pero hubo un momento en el que tuvo que parar, ¿el motivo? Su hijo Diego: “La maternidad se ha normalizado en mi profesión, pero si realmente quieres ocuparte, es complicado. Yo, desde el nacimiento de mi hijo Diego, nunca más he vuelto a hacer cine, por ejemplo”. Así lo confiesa en La Matemática del Espejo.

Hasta que llegó Diego a su vida, Inés Sastre nunca dejó de recorrer el mundo. De hecho, tras más de 30 años viviendo en Francia, ha decidido volver a España por él: “Quería que mi hijo, que ahora tiene 15 años, tuviera una parte en su país natal, como que hiciera patria”. Podría decirse que la maternidad ha recolocado su vida y ahora más que nunca quiere disfrutar de ello, eso sí, compaginarlo con su profesión no ha sido nada fácil, pero como le asegura Carlos del Amor: “Vale mucho la pena”. Aún siendo ella del Atleti y su pequeño del Real Madrid, Inés y Diego forman el tándem perfecto. Están muy unidos y comparten grandes aficiones, como el fútbol y el golf, deporte que practican mucho juntos: “Lo pasamos muy bien, además está muy bien compartir un deporte”.

Muchos hijos de famosos no son conscientes de quiénes son sus padres, pero no es el caso del hijo de Inés Sastre, a quién criaron desde el principio normalizando el éxito su madre: “De la misma manera que yo he ido creciendo con mi fama, él ha ido creciendo con la fama de su madre”. La supermodelo nunca ha querido ocultarle ante los medios , además no cree que sea positivo pixelar o esconder a los menores : “Diego cuando era pequeño, me dijo mi padre: “Por favor, no pixeles al niño”. Y una vez que le pixelaron me dijo: “¿Mamá, me pasa algo en la cara? ¿Por qué me la han borrado?” Él mismo lo entendía. Yo creo que es una cuestión de educarle con naturalidad. A mí me parece que el niño no se debe pixelar, pero cada uno hace lo que quiera con sus hijos”.

Que su hijo pudiera salir en las revistas no es sinónimo de que le guste que se hable de ella, y más si es para cotillear. Eso lo tiene claro Inés Sastre, que ha confesado sentirse molesta con ciertas habladurías y difamaciones: “Cuando se inventan, se ponen con el novio para arriba y para abajo, es una cosa muy pesada y no me gusta a mí el cotilleo. Comentar de la vida de la gente me parece muy pesado. Creo en un cotilleo simpático y tal, pero no maligno, no de maldad, no de inventarse cosas, difamar, decir barbaridades. Sufres tú y los de tu alrededor. Tendría que haber una legislación mucho más dura”.

Inés ha sido famosa desde que era casi una niña y ha tenido que lidiar con la prensa rosa en España. Por eso no ha dado muchas entrevistas. Los paparazzi siguen su pista constantemente, siempre buscando una imagen con sus acompañantes, sean o no sus parejas. Las revistas del corazón han hablado de sus amores y le han 'colgado' novios españoles y extranjeros, desde Luis Alfonso de Borbón (algo que ella ha desmentido), Colate Vallejo-Nájera, Antonio Fournier Conde, Juan Andrés Vizcaya y Estanislao de Aranzadi a Giles Thorton, Michael de Maleingreau, Nick Carter, Colin Montgomery, Gregory Reznik, Gabriel Grégorie y Jean Luc Delarure. La revista ¡Hola! habló de compromiso con el belga Michael de Maleingreau, pero no hubo boda. Inés se casó en 2006 con el empresario Álex Corrías, el padre de su único hijo, Diego. El matrimonio duró un año y años más tarde mantuvo un largo noviazgo con Michele Alfano. El último hombre con el que las cámaras han 'cazado' a Inés ha sido Jorge Pardo, y en 2021 se llegó a publicar que mantenía una relación con José Manuel Albares, embajador de España en Francia. Ella no pierde el tiempo confirmando ni desmintiendo. Dice que la prensa suele tener un trato correcto con ella, aunque algún que otro novio sí le han inventado. "Pero, como dice mi hijo: '¡Siempre se equivocan mamá, llegan tarde, no se enteran!'. Y claro, tampoco tienes que ir desmintiendo toda tu vida, si se lo quieren inventar que se lo inventen”.