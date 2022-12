El invierno ofrece la posibilidad de celebrar una boda de película y llena de encanto. Los paisajes invernales, la luz es perfecta para las fotografías y además permiten lucir preciosos accesorios invernales: tocados y sombreros, guantes y estolas. Hace años era impensable que una novia llevara un abrigo porque el protagonismo lo llevaba solo el vestido, pero el invierno permite jugar con texturas sorprendentes y contrapuestas como mezclar el punto rústico y artesanal que da la lana con algo contrapuesto y sofisticado como puede ser un satén de seda con un acabado muy sensual.

El invierno es una temporada muy versátil porque da juego para poder hacer una base de vestido más atemporal y una sobre pieza más invernal. Otra gran ventaja es la disponibilidad de fechas, los precios de la celebración… y de los viajes de novios, ya que con menos presupuesto es posible tener la luna de miel soñada.

El invierno permite looks de novia sorprendentes en los que las mangas, abrigos y complementos son los protagonistas Juana Martin

Para el dress code de las ceremonias invernales el novio lo tiene más fácil como siempre. En esta ocasión, los hombres pueden optar por un tejido más grueso para su traje de ceremonia. Sin duda alguna el look de la novia es el que más va a variar y permite lucir complementos especiales, desde puños rematados con pieles, lucir unos guantes largos o atreverse con un turbante retro. Son muchos los diseñadores españoles que apuestan por las novias de invierno, como Inés Martín Alcaide o la cordobesa Juana Martín, cuya colección de novias 2023 lleva el nombre de Juramento y eleva al máximo esplendor los looks nupciales.

Novias con capa y abrigo

La capa es un elemento que capta todo el protagonismo del look por el romanticismo que aporta. No sólo son un complemento de abrigo, sino que además ayudan a mantener el misterio del secreto mejor guardado durante meses: el vestido de la novia. Sorprenderá a sus invitados a la llegada a la ceremonia, y posteriormente volverá a sorprender en la celebración cuando se quite la capa. Es una gran opción. También se puede optar por una capa corta de cuello alto y decorada que cubra los hombros. Los abrigos son también muy demandados para el estilismo del gran día, que además pueden ser utilizados después en otras ocasiones.

Un abrigo con un vestido de satén debajo es una opción perfecta para novias que se casan en invierno Inés Martín Alcalde