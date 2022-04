Nos encontramos en una época en la que las agendas se llenan de celebraciones y no siempre es fácil elegir el look perfecto. La cabeza toma protagonismo y un buen adorno sobre ella puede ayudarnos a ser la invitada más elegante del evento. Para lograrlo nada mejor que los consejos de Candela Cort, la sombrerera que lleva más de tres décadas creando accesorios poderosos y mágicos capaces de cambiar el ánimo y el look. Diseñadora y artista sus creaciones sorprenden tanto por los materiales que utiliza como su concepción escultórica. Su trabajo es arte, moda y vanguardia sobre la cabeza.

Rafia, terciopelo, malla de metal, tul¿ sus tocados son una mezcla perfecta de armonía y atrevimiento Candel Cort

Rafia, terciopelo, malla de metal, tul… sus tocados aúnan a la perfección lo moderno y lo antiguo, y otorgan a la persona que los luce ese toque de distinción con una mezcla perfecta de armonía y atrevimiento: “Yo personalmente creo que la vida con tocado, con sombreros, con adornos es mucho más divertida”.

Diseñadora intuitiva, admite que una vez que empieza a trabajar no sabe cómo va a ser el resultado final. Se deja llevar y acaba sorprendiéndose a sí misma. Su verdadera fuente de inspiración son los materiales que utiliza, los que consiguen llamar su atención para convertirlos en complementos especiales y sorprendentes. Siempre ha estado ligada a la sostenibilidad y aprovechamiento de las materias primas. Para sus primeras creaciones utilizó el cartón, madera, plástico e incluso radiografías: “Tengo una serie que hice con varillas de abanico y con trocitos de tul. Siempre los materiales naturales me han atraído muchísimo. Tengo también una serie increíble que hice con papel que se utiliza para empapelar paredes”.

Autodidacta y apasionada, para Candela Cort modelar tocados es un proceso casi terapéutico. Un trabajo intuitivo que tienen como resultado unas piezas únicas.

La mejor elección de un tocado es aquel que se identifica con nuestro estilo Candela Cort