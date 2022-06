Nos encontramos en plena época de eventos y seguro que ya has recibido más de una invitación para asistir a una comunión, graduación o a una maravillosa boda. Este año se llevan mucho las ceremonias organizadas en el campo con un toque especial y con mucho encanto. Lo primero que solemos pensar es “¿Qué me pongo?”. A la hora de ir a comprar un look para un evento lo ideal es comprar una prenda atemporal y versátil que podamos utilizar en más de una ocasión. Teniendo en el armario algunos básicos no habrá ceremonia en la que nos convirtamos en centro de todas las miradas.

Con este concepto ha diseñado, Teria Yabar su nueva colección. Enamorada de la época del esplendor de Versalles, de la figura de María Antonieta, el lujo y la magia. Lleva 30 años vistiendo a la mujer, y para esta época estival propone una oda al positivismo y al color en invitadas de fiesta: “Es una colección muy esperada porque después de estos dos años de tanta inseguridad donde no se ha celebrado nada, y este año ya por fin podemos ir de boda, las chicas jóvenes pueden graduarse, han vuelto las comuniones… y ha cambiado un poco la moda porque la gente quiere tener una prenda que luego vuelva a poner en otras ocasiones”.

Tendencia para invitadas Para las celebraciones de día se llevan los vestidos midis con tejidos que se ciñen al cuerpo o más fluidos para que cada mujer encuentre su estilo. Telas lisas o floreadas, pero siempre de colores vivos y muy favorecedores. El encaje está presente, material noble por excelencia. Para la noche la tendencia son vestidos largos ceñidos o más vaporosos: “Toda la tendencia es muy variada. Se llevan los vestidos con un corto lady que tanto favorecen, y también los encajes, que es un material muy femenino, noble y perfecto para todo tipo de eventos. También se lleva mucho el estilo bohemio para lucir con un buen complemento que pueda transformar en look”. Los monos siempre son una excelente opción, ya que es menos recargado que un vestido y suele favorecer mucho sobre todo a las invitadas altas. A la hora de elegir el complemento que vamos a llevar en la cabeza debemos buscar el equilibrio entre vestido y complemento Teria Yabar