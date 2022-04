Hay un cambio de tendencia en los salones de peluquería. La coloración del cabello ha ganado popularidad y detrás de este ritual tan actual existe un estudio por parte de los especialistas y los equipos para hacer de este momento toda una experiencia sensorial y a la vez lucir una melena acorde a las tendencias más punteras. Cada vez son más personas las que demandan productos naturales para el cuidado del cabello y en los salones de belleza lo saben: “La tendencia a nivel global está muy enfocada en lo orgánico y natural, por lo que nos está cambiando mucho la mentalidad por varios aspectos. También nos encontramos con una nueva vertiente que es esa clienta que antes no arriesgaba tanto y ahora se ha dado cuenta que es el momento de aprovechar y estar siempre perfecta”, nos afirma Carles Domínguez, director técnico de Toni&Guy.

Por este motivo se ha creado una necesidad de elaborar productos para el cuidado del cabello después de la coloración y que así la melena no pierda brillo y fuerza. “A día de hoy el color se está posicionando por encima de lo que es el corte del cabello y cada vez tienen una mayor influencia dentro del salón de peluquería. Cada vez se va buscando la tendencia tanto en el corte como en el color. Las rubias ya no es tendencia los tonos tan fríos o metalizados, y en las morenas sí que los tonos fríos siguen siendo predominantes y el caoba es cada vez un color más deseado”, asegura Rubén Peña, director artístico Tony&Guy.

Cómo cuidar el cabello teñido

Una vez que decidimos teñir el cabello debemos tener en cuenta que la estructura del cabello va a cambiar. Se vuelve más sensible a los agentes externos como el sol, el cloro o la contaminación. Lo notaremos más reseco de lo habitual y puede tener más tendencia a romperse. Con el paso del tiempo perderá brillo y luminosidad, por lo que los cuidados se vuelven imprescindibles para mantenerlo sano y brillante.

Utiliza buenos productos para teñir. El principal problema de colorear el cabello es que los tintes llevan sustancias químicas que pueden dañar el cabello. Por eso es importante tener en cuenta las alternativas naturales, que cada vez son los más demandados, ya que no tienen elementos químicos y nos permiten obtener el tono deseado sin dañar el cabello. También es importante alargar el tiempo entre teñidos un tiempo razonable, mínimo aplicarlo cada dos meses.

Existen productos específicos para cabellos teñidos que nutren en profundidad y evitan la oxidación de color. Siempre debe utilizarse este tipo de champús y evitar los que contienen sulfatos y siliconas que resecan más el pelo haciendo que pierda brillo y luminosidad.

Mucha hidratación ya que la sequedad es la gran enemiga del cabello teñido. Se bene utilizar acondicionadores cada vez que se lave, mascarillas hidratantes específicas y no olvidar un protector especial de cabello si vamos a exponerlo al sol. No hay que olvidar que el uso de secadores y planchas de manera continuada no ayuda y que siempre que sea posible es recomendable dejarlo secar al aire, aunque el último toque se lo demos con el secador, previamente utilizando un protector térmico.