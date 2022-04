Lucir canas ha pasado de tendencia a realidad y cada vez son más las mujeres que reivindican su pelo plateado y prescinden de tintes. Las alfombras rojas son un claro ejemplo de lucir con orgullo el pelo blanco como han hecho actrices como Andie MacDowell, Helen Mirren, Sarah Jessica Parker. Hollywood ha demostrado que el tinte ha muerto, e incluso hemos visto también a la reina Letizia en apariciones oficiales con el pelo al natural.

Antes de que esta tendencia entrara con fuerza, el pelo blanco podía ser considerado como una falta de cuidado personal, pero a día de hoy nada más lejos de la realidad. Hay personas que incluso deciden teñirse de color plateado.

Lucir el cabello blanco también requiere de unos cuidados específicos: hidratación, champús específicos, mascarillas y cortes favorecedores harán que luzcas un aspecto natural… y espectacular.

Canas que dan seguridad

Camino Villa lleva toda la vida dedicada al mundo de la moda como experta, consultora y asesora de conocidos diseñadores como Juanjo Oliva o Andrew GN. A sus 71 años se ha convertido en imagen de conocidas campañas de publicidad y en una de las modelos más conocidas de la generación Silver junto a Pino Montesdeoca que luce con orgullo su larga melena plateada por las pasarelas más importantes. “Me decían, pero te va a hacer mayor las canas y yo decía no yo ya soy mayor o sea he cumplido 60 y quiero saber quién soy, quiero saber que me regala la naturaleza y si me gusta me lo quedo. A mí me gusta un pelo natural que brilla y que por otro lado ahí hay algo muy bonito en esto y es que a mí me da muchísima seguridad. Yo piso ahora con más fuerza que a mis 40”, nos asegura con rotunda confianza Camino Villa.

El movimiento silver es una generación con experiencia que valora la calidad, que sabe lo que quiere, y sobre todo quieren disfrutar de la vida. Lo vemos en la calle, en series de televisión y en portadas de editoriales. El movimiento silver pisa con fuerza, y es que cuando una mujer se conoce es fuerte, pero cuando se acepta es invencible, como demuestra Camino Villa, una de las influencers de moda.