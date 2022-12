A la extraordinaria salud del cine español solo le faltaba un regreso como este. Víctor Erice vuelve a ponerse detrás de una cámara, 30 años después del estreno de su última película, El sol del membrillo (1992). Tras aquella cinta, que recibió el respaldo unánime de jurado y crítica en el Festival de Cannes, el cineasta vizcaíno no volvió a dirigir un largometraje, pero nunca dejó de trabajar. “Lo que no he estado es inactivo”, confiesa en esta entrevista con Carlos del Amor.

Asegura Erice que, durante estas tres décadas, jamás ha perdido su “condición de cineasta”, un ejercicio que ha desarrollado en el estudio, la contemplación del cine. Cerrar los ojos es el título de la película que supondrá su vuelta a la industria como directora. Una historia sobre identidad y memoria que contará con la actriz Ana Torrent, aquella niña de ojos profundos que debutó de su mano en 1973 con El espíritu de la colmena.

El reparto de Cerrar los ojos también encontraremos otros rostros conocidos como los de Manolo Solo y José Coronado, protagonistas de la película. Una de las localizaciones de su nueva película es el Museo del Prado. Un lugar que, en sus tiempos de estudiante, fue como una segunda escuela porque para Erice el cine bebe más de la pintura que de cualquier otra arte.