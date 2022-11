Si Bad Gyal se ha coronado como la mejor artista española en los MTV Europe Music Awards (imponiéndose a Rosalía, ojo), la gran triunfadora por parte de Israel ha sido Noa Kirel. Puede que ahora su nombre no te suene, pero lo escucharás mucho en los próximos meses. Tiene 21 años, más de un millón de seguidores en Instagram y un gran proyecto en 2023: representará a Israel en Eurovisión. La cantante ha viajado hasta Düsseldorf para acudir a los MTV EMA, y lo ha hecho con unos impactantes pantalones.

Noa Kirel se ha plantado en la red carpet con un look muy urbano, de camisa cropped, pantalones anchos y guantes en color caqui, todo ello adornado con innumerables cadenas doradas. Hasta ahí todo normal, pero resulta que sus pantalones llevan serigrafiada la cara (o más bien caras) de la celebrity estadounidense más controvertida de las últimas semanas: Kanye West.

Noa Kirel planta cara a Kanye West

Envuelto siempre en la polémica, el rapero presentó en la Semana de la Moda de París su nueva colección, Yeezy Season 9, en la que se incluía una camiseta con el eslogan "White Lives Matter", en clara referencia al movimiento Black Lives Matter. Por si fuera poco, Kanye West publicó más tarde mensajes antisemitas en redes sociales. Balenciaga y Adidas cortaron lazos con él y Kim Kardashian condenó el discurso de odio en Twitter (aunque sin llegar a decir directamente el nombre de su exmarido y padre de sus hijos): "El discurso de odio nunca está bien ni es excusable. Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la odiosa retórica hacia ellos lleguen a su fin de inmediato".

Noa Kirel en los MTV Europe Music Awards GTRES GTRES/ JESUS BRIONES

En este contexto llega Noa Kirel a los MTV Europe Music Awards, la superestrella israelí que estará en la próxima edición de Eurovisión. Puede que, a primera vista, su insólito look haya sorprendido a más de uno: ¿Qué hace con un pantalón con la cara de Kanye West por todas partes? La respuesta está en la joyería que ha escogido para la ocasión. Multitud de cadenas doradas la rodean, de las que cuelgan símbolos judíos, concretamente dos: la estrella de David y la palabra "jai". Algunas cadenas cuelgan del cuello de estas caras de Kanye West, casi a modo de collar. "Oh ye", se ha limitado a decir Noa Kirel en Instagram, agradeciendo a MTV el premio. Con este look, la artista israelí parece plantar cara a Kanye West y a sus comentarios antisemitas.