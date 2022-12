Son muchas las polémicas en las que Kanye West ha protagonizado a lo largo de los años, declaraciones incendiarias que han hecho que momentos como cuando interrumpió a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2009 parezcan puras nimiedades. La última entrevista del rapero, con elogios a Hitler, ha dado la vuelta al mundo, un escándalo que se suma a la publicación de una controvertida imagen en Twitter que ha llevado a Elon Musk, su amigo desde hace años, a cerrarle la cuenta en esta red social. Repasamos algunas de las grandes polémicas de Kanye West.

Cuando dijo que la esclavitud era una "elección"

"Oyes hablar de la esclavitud durante 400 años. ¿Durante 400 años? Eso suena como una elección", llegó a decir en una entrevista de TMZ Live en 2018. "Es como si estuviéramos mentalmente en prisión. Me gusta la palabra 'prisión' porque la esclavitud es demasiado directa a la idea de los negros. Así como el Holocausto es para los judíos, la esclavitud es para los negros. La prisión es algo que nos une como una sola raza, los blancos y los negros son una sola raza, la raza humana", aseguró entonces. Meses más tarde pidió perdón públicamente. "No sé si me disculpé adecuadamente por cómo hizo sentir a la gente el comentario sobre la esclavitud", reconoció en la radio 107.5 WGCI Chicago.