La Corte Suprema del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, ha anulado este miércoles la condena por abusos sexuales contra el cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular estadounidense y que hasta ahora estaba encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia.

Cosby llevaba dos años privado de libertad y había dicho que tenía intención de cumplir por completo la condena de diez años de prisión que le impuso un juez en 2018 por haber agredido sexualmente en 2004 a la canadiense Andrea Constand, una de las más de sesenta mujeres que denunciaron al actor y que asegura que Cosby la drogó antes de abusar de ella.

El actor y cómico, de 83 años, alcanzó la fama por su papel en la serie de los 80 "The Cosby Show", lo que le valió el mote de "papá de América". Su fama se desvaneció tras ser el primer famoso condenado en la era del movimiento "Me Too", que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer. Ha sido acusado de cometer repetidas agresiones sexuales entre el 1960 y el 2000, pero solo ha sido llevado a juicio por el abuso a Constand.

04.56 min El actor norteamericano ha sido condenado a cumplir entre 3 y 10 años de prisión por varios cargos de agresión sexual. Es el primero en entrar en la cárcel por el movimiento #MeToo.