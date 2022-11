Bad Gyal es sin duda una de las voces femeninas más reconocidas de la música urbana. Y así se lo han reconocido en los los Europe Music Award (EMA) de MTV en Düsseldorf como la mejor artista española por delante de Rosalía o Quevedo. La cantante catalana no deja de superarse, y desde que se dio a conocer en 2016 con Fiebre, ha ‘reventado’ las salas de fiesta de todo el mundo con algunos de sus éxitos como Alocao, Blin Blin o Tu eres un Bom Bom. Detrás de su nombre artístico, nos encontramos con Alba Farelo, de 25 años, nacida en Vilasar de Mar, un pueblo costero al norte de Barcelona. Es la mayor de 5 hermanos, y su padre es Eduard Farelo. Puede que no le reconozcas, pero seguro que le has escuchado. Es un conocido actor de culebrones catalanes, y le puso la voz al mítico personaje de Gollum en la versión española de la trilogía de El Señor de los Anillos.

Les vimos juntos protagonizando el spot de los Premis Gaudí 2020, y si nos fijamos en la carrera de Eduard, impresiona su trayectoria en el mundo del espectáculo. Como actor de doblaje de castellano, ha sido la voz de “Andy” Serkis como Gollum en El señor de los Anillos. También la de Jimmy Smits como el Senador Bail Organa en Star Wars, episodios II y III; o también a Michael Sheen en Underworld.

Aún en el mundo del doblaje, suele ser la voz habitual en castellano de otros actores como Vincent Cassel, Eric Bana, Edward Burns, Josh Lucas o Jack Dabenport. Además, también le da vida al audio libro de Harry Potter y la piedra filosofal.