La gran ganadora de la última edición de los Europe Music Award (EMA) de MTV ha sido la estadounidense Taylor Swift al lograr cuatro premios, de seis nominaciones, en una gala celebrada en el PSD Bank Dome de Düsseldorf, en Alemania.

Por detrás de la cantante, han quedado otros artistas que lideraban la lista, como Harry Styles o Nicki Minaj, que han conseguido hacerse con un galardón cada uno. Otras de las esperadas a optar a uno de los premios era Rosalía, que finalmente no se ha llevado ninguno de las cinco secciones a las que estaba nominada.

La gala ha sido dirigida por la cantante y compositora Rita Ora y el cineasta Taika Waititi. Antes de ser anfitriona, la cantante ya había asistido al evento en dos ocasiones, la primera para recoger el premio Power of Music en 2017 y la segunda para interpretar su tema R.I.P.

En el evento se ha podido disfrutar de varias actuaciones, como la de David Guetta y Rexha que abrieron la ceremonia con "I'm Good (Blue)", o la puesta en escena incendiaria de Muse con "Will of the people".