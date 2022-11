Danna Paola estrenaba su esperada gira 'XT4S1S' en su país, México, hace tan solo unas horas. En la ciudad de Guadalajara esperaban a ver el primer concierto de la gira miles de seguidores que no se esperaban lo que iban a ver en directo: el accidente de Danna Paola con el que se ha partido una ceja. En medio de una de sus canciones, la cantante abandonó el escenario. Poco después reapareció con una venda en media cara y dio las gracias al público presente por su comprensión: "Es el drama de mi vida", dijo. ¿Lo más increíble de esta historia? Ella no recuerda haberse tropezado ni haber recibido un golpe de nadie.

El accidente de Danna Paola en México en imágenes

La cantante tuvo que suspender su presentación durante minutos tras abrirse la ceja y terminar con el ojo hinchado. Su primer show y el inicio de la gira han estado marcados por este accidente tan extraño: Danna Paola no recuerda haber sufrido una caída sobre el escenario ni ningún choque con los compañeros de baile. En su pausa dijo que tal vez podría haberse dado con su propia rodilla en uno de sus números. "Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí", empezó diciendo al reanudar el concierto.

Danna Paola se parte la ceja durante su concierto en México La artista ha dado las gracias al público de Guadalajara @dannapaola en Instagram

Más tarde, al acabar su función, la cantante se grabó una story de Instagram: "Guadalajara, gracias. Es muy loco que me haya sucedido esto. El tamaño del chichón es este bulto, pero se dio todo. Gran opening night del tour", cuenta en el vídeo. Aunque se abrió la ceja, está bien.

Sus seguidores han reaccionado comentando en las redes sociales lo profesional que ha sido Danna Paola al continuar con su concierto vendada: "Con una ceja rota y media tuerta pero siempre fashion con la venda de brillitos", "Todos mis respetos hacia Danna Paola" o "Como la grande que es, salió a darnos más de ella", son algunos de los que se pudieron leer. Y es que pese a que un médico quería llevarla al hospital, Danna Paola se negó y fue ella misma quien quisó acabar el concierto, aunque este sí acabo antes de lo esperado.

“Desafortunadamente, debido al accidente que sufrió @dannapaola hoy en el #XT4S1STOUR de Guadalajara tuvieron que acortar el show para ser atendida por médicos como corresponde.



— “Mundo de caramelo” fue uno de los números musicales que quedaron pendientes. pic.twitter.com/4AmXeeo90l“ — Danna Paola Today (@DannaPaolaToday) November 12, 2022

La cantante también ha publicado una imagen de cómo ha quedado su ojo a las 24 horas del incidente. Parece maquillaje, pero para nada lo es: mientras que un ojo permanece con su color normal, el otro está inflamado y negro en el párpado. Finalmente todo quedó en un susto y el único mal de la cantante es un moratón en el ojo. Eso sí, no sabe qué hacer cuando tiene su primera actuación en el auditorio nacional en pocos días.

Así ha quedado el ojo de Danna Paola La cantante no olvidará este incidente @dannapaola en Instagram

Hay usuarios que han apuntado a que la gira de la cantante está maldita, ya que no es el primer inconveniente con el que Danna Paola ha tenido que lidiar en 'XT4S1S': su tour tendría que haber dado comienzo el 4 de noviembre, pero por problemas técnicos los proveedores pospusieron las fechas de los conciertos. Esperamos que no le ocurra nada más a la cantante.