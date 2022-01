Schwarzenegger estaba conduciendo su SUV Yukon cuando ocurrió la colisión, alrededor de las 16.35 horas del sábado 22 de enero. Aunque el veterano actor no ha sufrido ningún tipo de lesión, una mujer sin identificar ha ingresado con una lesión en la cabeza y una hemorragia leve, según informan varios medios estadounidenses.

"Arnold Schwarzenegger está bien. Su única preocupación en este momento es la mujer que resultó herida", ha asegurado el representante del actor a la revista People. Por el momento los hechos no están nada claros y el departamento de policía de Los Ángeles ya está investigando el suceso. Tampoco se han descartado indicios de drogas o alcohol por alguna de las partes involucradas.

“1 injured in Pacific Palisades crash that reportedly involved former Gov. Arnold Schwarzenegger https://t.co/5feLjXBB4N pic.twitter.com/IrKbbGFmDq“