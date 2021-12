Danna Paola es una de las artistas más influyentes de su generación, y mucho más después de pasar un 2021 repleto de éxitos. Tras el lanzamiento de su último álbum, la mexicana no ha cesado en su empeño de sorprendernos con un sonido del que ya confesó sentirse orgullosa y repleta de valentía por seguir haciendo la música que sale de su interior. Sin embargo, la actriz tuvo que salir a dar "señales de vida" tras pasar unos días ausente y preocupar a sus seguidores. "Vamos progresando. Para todos los que se preocuparon, gracias", comenzaba explicando.

A pesar de no concretar exactamente lo ocurrido, Danna sí que confirmó haber estado enferma durante días. De ahí el motivo de su pequeña ausencia en redes sociales. "Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico que me dio mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre", indicaba convencida de la importancia que posee el sentirse bien con uno mismo.

"Gracias a todos por preocuparse. Mis pulmones y garganta ahí van", indicaba a través de sus stories. "Amigos porfi, suban sus defensas con vitaminas, buena energía, amor, abríguense, no bajen guardia y suelten todo lo que tengan por decir atorado, porque también las enfermedades vienen de las emociones y el cuerpo es sabio para decir basta. Así que a subir los niveles de energía para recuperarse tan pronto como sea posible. Gracias por todas sus buenas vibras. Los amo". Con este mensaje, la actriz dejaba patente lo presente que tiene el hecho de mantener una correcta salud mental e incluso el impacto que llega a obtener si no somos capaces de gestionar nuestras emociones.

“Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid.



Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa. ❤️“ — Danna Paola (@dannapaola) December 5, 2021

"Sigo en casa recuperándome. Hace mucho que no me enfermaba así... 2021 ya, suéltame. Con mucha energía positiva espero pronto estar mejor. Me están cuidando mucho y gracias por todo su amor y buenas vibras", explicaba también a quienes la siguen en su perfil de Twitter.