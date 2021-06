No es la primera vez que colaboran pero, esta vez, Danna Paola y Morat se han propuesto conquistar ambos hemisferios con "Idiota", su nuevo tema. Tal y como confesaron a PlayzTrends, los cinco sienten que esta unión va a trasladar a más de uno hacia una historia o una persona concreta. El amor -o desamor- vuelve a ser el hilo conductor de un proyecto con el que afirman que "nos va a llevar muy lejos" y que pretende hacernos reflexionar sobre los límites que debemos poner en una relación y lo importante que es no olvidarse de quererse a uno mismo.

No es la primera vez que colaboráis juntos. Danna, ¿cómo fue ese momento en el que te presentan la canción por primera vez? ¿Cuál fue tu primera impresión?

Danna: No nos acordábamos de que teníamos una colaboración navideña de 2020 con "Navidad Navidad". Que de hecho fue un videoclip muy pandémico porque grabamos separados y no tuvimos el acercamiento tan especial que tuvimos ahora. Justo decía Simón que se había quedado con la espinita de hacer algo juntos. Yo cuando recibí la propuesta, la canción no estaba terminada. Isaza llegó a México, estuvo 24 horas y lo hicimos. Pero el punto es que para mí el tener una canción con estos chicos, que además admiro tanto y que sus canciones han sido parte de mi vida y de relaciones, fue como muy heavy. Y saber que esta canción también lo va a ser es algo muy especial. Es un honor compartir música con gente talentosa y con buen rollo que además justo también les gusta lo que hago. Es muy mágica la manera que se creó todo esto. ¡Yo la he tenido todo el viaje a España la tuve en bucle! Creo que es una canción que nos va a llevar muy lejos, estoy muy contenta.

Morat: "Las emociones siempre hacen que uno cometa alguna estupidez" Me voy a la letra porque no va a dejar indiferente a nadie. Creo que a todos nos va a recordar una historia en concreto. ¿A vosotros os pasa? Isaza (Morat): 100%. Creo que ahora Danna dio en el clavo de lo que es el sentimiento de la canción para mí y creo que para todos. Uno queda como un idiota cuando pretende encontrar en otra persona un amor que tuvo antes. Es prácticamente imposible porque todo el mundo es distinto, y creo que a todos nos ha pasado eso. Uno quiere tener exactamente lo mismo que tuvo antes cuando extraña a una persona, y creo de verdad que es una idiotez porque no se puede. "Si pierdo la cabeza el corazón responde" es una de las frases de la canción. En vosotros, ¿qué tiene más importancia a la hora de tomar decisiones? ¿El corazón o la cabeza? Danna: En mí el corazón, 100%. Yo soy una persona súper emocional, me creo mi castillo mágico musical en la cabeza y siempre me voy por ahí. Soy cáncer, entonces para mí todo es muy emocional. Y cuando tengo que ir con la cabeza pues me peleo, pero en el amor... ¡es que a mí me ha ido tan mal! Que yo creo que por eso digo siempre "fuck, he sido muy idiota, me han roto el corazón tantas veces que bueno, hoy por fin digo que he salido bien". Isaza (Morat): Cuando uno deja una relación con alguien hay una especie de proceso de duelo por el que todos pasamos. También llamado "Tusa" (ríen). Al comienzo yo creo que la tusa es muy emocional, como de "necesito olvidar a esta persona", pero siempre hay destellos de emocionalidad. Esta frase de "Si pierdo la cabeza el corazón responde" es como "escucha, estaba ya en proceso de olvidarla", pero va a pasar que eventualmente llegue un destello donde el corazón reemplace la cabeza y termine respondiendo. Simón (Morat): Sí, es un constante "intentar", porque las emociones siempre hacen que uno cometa alguna estupidez. Y sin embargo, sigue sucediendo. Habláis también de que en una relación que no va bien no vale la pena seguir intentándolo. ¿Creéis que poco a poco nuestra generación va siendo más consciente de cuando está frente a una relación tóxica? Danna: Todo el mundo es muy tóxico hoy en día. Estamos en una generación de cristal y vivimos un momento en el que a todos nos afecta todo. Es como vale, hay demasiada toxicidad fuera. De hecho, se ha potencializado desde la pandemia e incluso tú te vuelves tóxico sin quererlo porque te contamina. Está cabrón porque al final dentro de una relación creo que lo importante es tener las antenas bien puestas sobre lo que tú quieres y dar lo mismo que quieres recibir. Porque si das amor a medias... ¿de qué va? El amor viene en mil versiones distintas, nada es perfecto... pero creo que lo primero que tenemos que aprender es a tener esa alerta de no ser tóxicos porque todos somos individuos. Estar en una relación significa compartir y complementar tu vida, más no controlar la de otra persona ni que te controlen a ti. Yo he aprendido mucho últimamente, la verdad. Villamil (Morat): Yo estoy completamente de acuerdo en que puede que ahora las cosas sean más tóxicas. Pero también creo que ahora se habla muchísimo más sobre ello. Danna: ¡Claro! Porque antes no se hablaba nada. Villamil (Morat): Exacto. Y eso ligado también a que el mundo creo que es más consciente de ciertos machismos que antes había y que afortunadamente no son tan permitidos... de alguna manera hace que la gente sea más consciente de todo. Y en alguna manera sí siento que es muy bueno. Simón (Morat): Sí, hay ciertos red flags que antes la gente no tenía tan claros. Isaza (Morat): Para mí, la relación tóxica para mí casi que por definición es imposible de detectar hasta que uno lo padece. Nadie está ahí porque quiere ni de forma consciente.

Danna: "El amor no tiene que doler, pero tampoco ser perfecto" Hay muchas relaciones que siguen adelante por inercia y sin ser honestos con sus sentimientos. ¿Es un poco el mensaje de “Idiota”? ¿La desigualdad de emociones dentro de una pareja? Danna: Me pasó muy seguido. Martín (Morat): A veces pasa que de un día para otro pasamos de tener una relación perfecta y al siguiente tóxica. Son cosas pequeñas que van sumando y lo que dices, uno se va acostumbrando y después de un año o dos uno dice "ok, me estoy dando cuenta de que la relación que tengo es tóxica". No significa que haya estado peleando día a día, pero hay cosas a las que uno lamentablemente se termina acostumbrando. Danna: Y nadie somos perfectos. ¡Somos seres humanos! Una relación no es flores colores o cosas bonitas. El amor no tiene que doler, pero tampoco ser perfecto. Cuando ocurre es porque alguno de los dos no está siendo 100% transparente. Me refiero a que no hay mucha comunicación, o no expresas lo que quieres o no quieres. Creo que la transparencia es lo principal, sino quedas como idiota. "Idiota" al final es una canción que habla en general de muchas situaciones, así que si te sientes identificado... este tema es para ti, de verdad. Tratemos de no buscar en otras personas aquel amor que marcó tu vida. Yo siempre digo que tenemos tres amores: el primero, el imposible y el de tu vida. Y eso no lo vas a saber hasta que seas muy viejita. Somos únicos, somos individuos, así que demos amor, porque realmente no hay un mañana. Vivamos el hoy, así que tratemos de dar lo mismo que queremos recibir a cambio. ¿Hay algo que no perdonaríais nunca? Danna: La hipocresía. Simón (Morat): Yo soy de la filosofía de que creo que es muy absurdo generalizar, así que me encantaría saber las razones por las que cualquier persona haría algo por lo que yo estoy de acuerdo antes de decir que no sería capaz de perdonar. Isaza (Morat): Yo creo que la mentira. Danna: Sí, la mentira es algo que tampoco tolero. A todos nos pasa, ¿no? Que o vivimos las cosas de forma auténtica y real o no las queremos. Danna: Exactamente. Y creo que eso es algo que debemos aprender más. Como lo de no intentar dar tantas vueltas a las cosas, sino ser directo y no hacerle perder el tiempo a nadie. Y sobre todo saber si estás haciendo algo mal para comentarlo. La sinceridad es hoy en día lo que puede salvar el mundo. Eso es un cambio de sociedad, no de política ni de nada. La sociedad es la que tiene que aprender a tolerarse y respetar un montón de cosas. Además estamos en el mes del orgullo, así que creo que todos tenemos que aprender a querernos y amarnos por el simple hecho de ser seres humanos.