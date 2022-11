Low está de luto: la vocalista y batería de la banda de rock indie, Mimi Parker, ha muerto a los 55 años de edad. Así lo han hecho saber sus compañeros, Steve Garrington y Alan Sparhawk, en las cuentas oficiales del grupo. A la artista le habían diagnosticado un cáncer de ovarios en 2020, motivo por el que cancelaron la gira europea que tean prevista para cuando pasase la pandemia. Una gira que incluía una actuación en Barcelona. Tanto sus fans como sus amigos y su familia lamentan profundamente el fallecimiento de la cantante, que durante casi 30 años se dedico por completo a la música.

La despedida de Low a Mimi Parker

"Amigos, es difícil poner esto en lenguaje y en un mensaje corto, pero ella falleció anoche", empieza el comunicado oficial de Steve Garrington y Alan Sparhawk. Al lado han escogido una foto en la que la silueta de Mimi Parker mientras toca la batería es fantástica: "Murió rodeada de familia y amor, incluido el tuyo", escriben refiriéndose a sus fans. Y envían un mensaje para todos ellos: "Mantened su nombre cerca. Compartid amor, que sin duda es lo más importante". Enseguida famosos como Sharon Van Etten, Hippo Campus, Chelsea Wolfe, Charlie Parr o Carina Round han comentado y escrito sus condolencias.

Mimi Parker Parker y Alan Sparhawk eran pareja, juntos formaban un matrimonio enamorado del arte de la música. Así que fundaron el grupo de Low, al que más adelante se les unirían como bajistas John Nichols (1993-1994), Zak Sally (1994-2005) y Matt Livingston (2005-2008). Desde 2008 el bajista ha sido Steve Garrington. La banda, originaria de la ciudad de Duluth del estado de Minnesota, se fundó en 1993, centrándose en la composición del subgénero slowcore, donde destacan las armonías vocales de Parker y Sparhawk, así como los tempos lentos y arreglos minimalistas. En casi 30 años en activo, el grupo ha publicado más de una decena de trabajos musicales: desde su primer álbum, I could live in hope, en 1994; hasta el más reciente, Hey what, en 2021.