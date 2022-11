Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, sufre cáncer de próstata metastásico. Así lo ha anunciado la banda de rock británoca a través de su cuenta oficial en Twitter. Una noticia que llega apenas un día después de que el grupo ingresase en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un museo dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del rock. Su guitarrista original faltó a la cita y sus seguidores se quedarón con la duda de por qué no había acudido. Ahora lo saben: Andy Taylor está en la fase cuatro de su cáncer a los 61 años, es decir, la enfermedad está muy avanzada. Él mismo lo ha explicado en una carta para todos sus fanes.

La lucha de Andy Taylor contra el cáncer

"Estimados Simon, John, Roger, Nick, mis compañeros miembros y compatriotas. Quería enviar una nota personal para transmitirles mi más sincero respeto por lo que ha sido una carrera increíble también para compartir lo que me ha sucedido", empieza el comunicado que ha emitido tras no poder asistir a la ceremonia en Los Ángeles. Para él es todo un orgullo pasar a la historia con sus compañeros músicos: "No hay nada que se acerque a tal reconocimiento. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y de la forma en la que hemos progresad como guitarrista de la banda, desde nuestros primeros días en los sintetizadores hasta principios de los años 80", cuenta.

Pero la mala noticia por la que no pudo acudir al evento no podía hacerse esperar: "Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en fase cuatro. Muchas familias han experimentadola lentitud de esta enfermedad y no soy diferente. Hablo como un hombre de familia, con profunda humildad hacia la banda y los mayores fanes que un grupo podría tener tras recibir este galardón", explica.

Andy Taylor, de Duran Duran Tiene cáncer de próstata con metástasis @andytaylorlives en Twitter

Ya se ha puesto en manos de dos médicos y está en tratamiento: "No es una amenaza inmediata para mi vida, pero tampoco existe una cura. Me estaba yendo bien hasta que hace una semana sufrió una complicación, por lo que he tenido que tomarme un descanso", confiesa. Siente mucho no poder asistir con lo entusiasmado que estaba: ¡hasta se había comprado una guitarra nueva para la ocasión! Ahora le toca descansar y seguir luchando por vivir.