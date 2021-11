Cáncer de próstata, el más frecuente en hombres y también del que menos se habla

El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres españoles, y también el tercero que más muertes provoca, por detrás del de pulmón y del colorrectal. A pesar de que la tasa de mortalidad se ha reducido de forma progresiva durante los últimos años, en el año 2020 había casi 260.000 personas afectadas por este tumor, y eso contando con la situación de infradiagnóstico derivada de la pandemia de COVID-19. Unas cifras que contrastan con su escasa visibilidad a nivel social, según denuncian los propios pacientes y los especialistas que los tratan.



Quienes padecen la enfermedad se quejan de la ausencia de políticas públicas y planes oncológicos en las comunidades autónomas, que les ha llevado este lunes a reclamar una mayor presencia política y social. Para ello, han organizado la iniciativa "Hablemos de cáncer de próstata", unas jornadas celebradas en el Senado e impulsadas por diversas organizaciones de carácter médico, entre las que destaca la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP).



La falta de visibilidad del cáncer de próstata respondería sobre todo al hecho de que afecta a la virilidad masculina, "a la imagen de hombre con debilidades". "Se une las depresiones o el sentirse indefenso cuando se tiene cáncer, como ocurre en general con todos, pero es aún más porque afecta a la virilidad y a la imagen social, y por eso se oculta", explica a RTVE.es Antonio Prieto, presidente de ANCAP, quien cree que esta estigmatización social provoca que "los hombres no reclamemos, ni digamos nada, y lo suframos en silencio, interiorizándolo y evitando buscar ayuda".

Entre 5.000 y 6.000 muertes anuales

Sin embargo, aún hay mucho margen de mejora, ya que cada año mueren entre 5.000 y 6.000 personas por esta enfermedad en España, un dato que no deja de ser un cálculo, ya que "tampoco hay registros fidedignos", según Antonio Prieto, presidente de ANCAP. "Lo que queremos ahora es promover que se haga un screening de cáncer de próstata en toda la población, igual que se está haciendo con el cáncer de mama o con el colorrectal", asegura este urólogo.



Los cribados dependerían fundamentalmente de los grupos de edad y de los factores de riesgo asociados. En la población general, serían para hombres mayores de 50 años, aunque si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata se adelantaría a los 45 años. Si lo que se ha detectado es una alteración en el gen BRCA2, asociado a tumores de mama y de próstata, la edad de cribado bajaría a los 40 años.



En la actualidad, la mayoría de casos de cáncer de próstata se diagnostica en estadios iniciales, lo que provoca que el pronóstico sea mucho más favorable. En estas primeras etapas, el cáncer de próstata es curable en una gran mayoría de casos mediante técnicas de cirugía, radioterapia, braquiterapia y hormonoterapia. Aunque todavía un 10% de los diagnósticos se corresponde con casos avanzados, en fase metastásica, lo que complica mucho el tratamiento y las perspectivas de supervivencia del paciente.



"La detección precoz salva vidas, porque en las primeras fases de la enfermedad es cuando se pueden hacer tratamientos curativos con mayor facilidad y con menos efectos secundarios, y por supuesto ahorrando dinero, porque es mucho más barato hacer un tratamiento inicial que no ya en fase de metástasis", describe a RTVE.es Antonio Prieto, quien recalca que "el cáncer de próstata no da ninguna señal hasta que está muy avanzado". Sin embargo, tranquiliza asegurando que muchos de los síntomas no tienen por qué ser cáncer, ya que "la hipertrofia benigna de la próstata, que se produce sobre todo a partir de los 45-50 años en hombres y también origina problemas miccionales, es más frecuente".