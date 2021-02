Coronavirus

No ha habido tregua. Sin tiempo para aplanar la curva anterior, la tercera embestida de la pandemia ha dinamitado de nuevo los cimientos de un sistema sanitario exhausto, transformando otra vez la ola de contagios en una montaña vertical. En los últimos quince días, las hospitalizaciones en España han aumentado más de un 80%, mientras que los ingresos en UCI se han incrementado más de un 60%. En algunas comunidades autónomas, la ocupación hospitalaria ha alcanzado los niveles de las semanas iniciales de la pandemia, las más oscuras, y el sistema asistencial ha vuelto a asomarse al abismo del colapso.

Respiradores ya no van a faltar, pero la ampliación de camas para enfermos críticos tiene un coste sanitario muy alto. La atención a enfermos COVID está consumiendo una gran parte de los recursos disponibles, lo que está afectando gravemente a la atención de otras patologías. Aunque la incidencia es desigual en los diferentes territorios, casi un 21% de las camas hospitalarias españolas se están destinando a una única enfermedad. Un porcentaje insólito. Y en cuanto a ocupación de camas UCI, la situación es aún peor: más de un 36%, contando con esa ampliación que se realiza a costa de disminuir la cobertura de otros servicios sanitarios básicos.

El deterioro acumulado afecta a todo el sistema, comenzando por el primer eslabón, una atención primaria saturada desde hace meses. Y el resto de la cadena también se ha visto afectado: médicos de cabecera, especialistas, pruebas diagnósticas, quirófano... "La situación actual es catastrófica", califica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC.OO., quien afirma que "el problema es que prácticamente estamos atendiendo COVID en exclusiva. Todas las demás enfermedades están quedando en segundo plano, y tiene que haber un día después".



Para Cabrera, la depredación de recursos sanitarios por parte de la pandemia, tanto materiales como humanos, puede apreciarse con total claridad en las listas de espera quirúrgicas, que se han disparado hasta niveles inasumibles. Aunque no existen cifras oficiales, ya que ni el Ministerio de Sanidad ni las consejerías autonómicas ofrecen información al respecto, los datos que manejan desde su sindicato son abrumadores: "A nosotros nos consta que se supera con creces el millón de operaciones quirúrgicas en espera".

Retraso en las intervenciones

La demora en los quirófanos representa un problema sanitario de primera magnitud, y por eso desde el ámbito de la cirugía se lucha por minimizar todo lo posible el impacto de la pandemia en las operaciones quirúrgicas esenciales. "Ahora mismo estamos mal. En muchos hospitales de España, como el mío, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, se están suspendiendo intervenciones, pero estamos siendo muy estrictos en intentar mantener toda la cirugía urgente y toda la cirugía oncológica, además de lo benigno preferente, que sabemos que si no se opera, en unos meses puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes", afirma a RTVE.es Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos.

Aquí, el mayor escollo no es la congestión de los quirófanos, sino la disponibilidad de camas. ¿Cuál es el principio que rige en este momento las intervenciones quirúrgicas? Básicamente, uno: si hay camas disponibles, tanto de hospitalización convencional como de UCI, se opera. Pero la ocupación está tan disparada, que a veces no las hay. "Si no tenemos camas porque está todo bloqueado, tenemos que buscar la manera de seguir operando, y por eso hacemos un llamamiento a todas las entidades para que los recursos sean globales entre sanidad pública y privada. Tenemos que aunar esfuerzos entre toda la sociedad para luchar contra la situación que estamos viviendo", reclama Morales Conde.



"Nuestra filosofía ahora mismo es que la urgencia hay que sacarla adelante como sea. Hay que decirle al paciente que, si cree que lo necesita, siga yendo a urgencias, que no aguante en casa, porque podemos meternos en otro problema de aumentar los casos complejos", continúa, destacando que "al paciente COVID hay que atenderlo, pero también al no COVID. Tenemos que ponerlo al mismo nivel y seguir luchando por mantener los circuitos diagnósticos".