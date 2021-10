La pandemia de COVID-19 continúa poniendo a prueba al personal sanitario, un sector que ha tenido que soportar más que ningún otro el impacto directo de la enfermedad. Sin apenas respiro desde que hace ya diez meses el virus hiciese saltar todo por los aires, los profesionales de la salud han afrontado una carga de trabajo sin precedentes, convertidos en protagonistas involuntarios de esta crisis en la que además se han visto salpicados por la incertidumbre, la exposición emocional continua y una tasa de contagios desorbitada. Ingredientes todos ellos de alto riesgo que han terminado por pasarles factura.



Esta semana se conocían dos estudios cuyos resultados son estremecedores. Casi la mitad de los profesionales sanitarios de España, un 45%, presentaba un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en la primera ola. Por patologías, el 28,1% manifestaba depresión, el 22,5% ansiedad, el 25% pánico y el 22,2% estrés postraumático. Y todo esto, únicamente después de la primera onda epidémica. Después, vino una segunda y ahora España se encuentra a las puertas de la tercera.

Una tercera oleada que ha coincidido con la celebración de las fiestas navideñas, y que está golpeando especialmente al ánimo de los sanitarios, como una nueva prueba de fuego que escarba en el deterioro acumulado. Sobre ellos, pesa más que nunca un sentimiento de impotencia que difícilmente pueden disimular. Este episodio se previó con semanas de antelación, y se advirtió de sus consecuencias por activa y por pasiva; pero finalmente no ha podido evitarse. Los hospitales han estrenado el año 2021 viendo cómo volvían a dispararse los contagios y sus camas se llenaban de nuevo con enfermos COVID.

"Tenemos una doble sensación. Por un lado, una enorme preocupación, porque estamos asistiendo a esta tendencia tan creciente, y todavía no hemos llegado al pico. Y por otro lado, con cierta frustración, porque desde finales de noviembre y primeros de diciembre ya veníamos repitiendo que esto podía pasar. No hemos conseguido que calara el mensaje de las medidas de seguridad en las que hemos insistido una y otra vez", cuenta a RTVE.es Salvador Tranche, médico de familia en Asturias y presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

Preocupación también en las UCIS

En las unidades de cuidados intensivos, el verdadero ojo del huracán de la pandemia, el goteo de enfermos graves se ha incrementado durante los últimos días, y los profesionales asisten con preocupación a esta nueva embestida que se superpone a la anterior. "Estamos viendo que en los últimos días el aumento de pacientes es muy acelerado. Además, todavía tenemos pacientes de la segunda ola que están ingresados en nuestras unidades", describe a RTVE.es María Cruz Martín Delgado, jefa del servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón.

"Después de diez meses, seguimos trabajando muy por encima del 100%, y prácticamente no hemos tenido descanso. Así que el cansancio no es solo físico, sino también emocional", continúa. Sin embargo, ahora hay un factor al que al menos se pueden aferrar como si de un salvavidas se tratase: la vacuna. "La única cosa que vemos como algo positivo es que ahora tenemos la vacuna, algo que sabemos que puede cambiar esto. Que va a tardar, pero puede hacerlo", valora.

Otro intensivista, Pedro Rascado, asegura que "son ya muchos meses en la misma situación". Meses "complicados", que están "pesando en todo el personal", lo que hace que "psicológicamente sea todo más complicado". "Pero no nos queda más remedio que seguir trabajando y ofrecer la misma respuesta", dice este profesional del hospital de Santiago de Compostela, quien también es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Rascado no oculta su optimismo sobre la aparición de la vacuna como elemento desequilibrante en este escenario de crisis sanitaria, aunque reconoce que es muy probable que las cosas todavía tarden en cambiar. "Es evidente que la vacuna te da una perspectiva que no teníamos hace unos meses. Ver que esto tiene una salida, y que es una salida que tiene un margen de tiempo de unos meses. Pero también tenemos claro que la vacuna no va a afectar a la evolución de la enfermedad a corto plazo. A lo que vamos a tener que enfrentarnos estas semanas, estos meses, es independiente de la vacuna".