Selena Gomez es una actriz y cantante muy famosa que empezó su carrera con tan solo 10 años al aparecer en el programa infantil Barney y sus amigos, aunque alcanzó su popularidad a nivel mundial gracias a su papel de Alexandra 'Alex' Russo en Los magos de Waverly Place, una de las series míticas de Disney Channel en la década de los años 2000, cuando Selena Gomez renunció a su vida por estar en Disney a una edad muy temprana. Ahora, la joven artista de 30 años revela sus secretos más íntimos y hace un repaso por su vida en su propio documental: Selena Gomez: My mind & me. En él, la actriz cuenta sus problemas de salud mental, explica por qué acabó su relación con Justin Bieber, habla del lupus que padece y, sobre todo, se sincera como nunca.

Las desgracias de Selena Gomez, al descubierto

Selena Gomez está viviendo su mejor etapa en todos los sentidos. Inmersa en pleno rodaje de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio y habiendose retirado de la música, la artista vive feliz. Pero su vida hasta llegar a este punto no ha sido precisamente un camino de rosas. La fama, ser una chica Disney y sus enfermedades le han pasado factura. Así lo confiesa en su desgarrador documental, donde relata su diagnóstico de lupus, su batalla contra la depresión y sus problemas de salud mental: "Puedo estar en una habitación llena de gente que me quiere pero encuentro a la que no me quiere y la escucho", relata en uno de los momentos más desgarradores de la cinta.

Selena Gomez: My mind & me retrata el viaje de superación de la artista: "Mi mente y yo, a veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar, pero no cambiaría mi vida", dice la artista en la canción que acompaña al documental. En él se ha sincerado al máximo: "Solo quiero tener una familia. Mi sueño es ser madre", asegura. Además, también habla de su bipolaridad diagnosticada en 2018, cuando comenzó a "escuchar voces que solo se hacían más y más fuertes" en mitad de us gira Revival Tour: "No quería ir al hospital pero tampoco quería estar atrapada en mi mente", narra. Además, un año antes tuvo que someterse a un transplante de riñón.

Tampoco podía faltar un episodio dedicado a su ex, Justin Bieber. Su relación fue una de las más seguidas en su momento por el interés que suscitaba: dos grandes promesas de la música juntas. Hasta que Bieber le fue infiel y le escribió la canción "Sorry". Selena lo pasó muy mal y le costó mucho eliminar todo sentimiento por él. Su mayor refugio en todo este tiempo ha sido su amiga incondicional: "Nunca encajé en el grupo cool de chicas que son celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor Swift", dice Selena. También se puede ver a la cantante disfrutando momentos con su mejor amiga y sus vecinos de la infancia en Grand Prairie (Texas).