La hemos visto frente a las cámaras desde que solo era una niña, o subida a los escenarios de medio mundo para dar a conocer su música. Sin embargo, Selena Gomez no cesa en su empeño de demostrar lo polifacética que puede llegar a ser y ahora, tal y como confirma Univisión, será la productora ejecutiva de Mi Vecino, el Cartel, su primera serie en español.

“Soy seguidora de las series sobre crímenes reales, y el caso del homicidio de Juan Guerrero Chapa me interesó inmediatamente. No solo tuvo lugar cerca de donde crecí en Texas, sino que es una historia como ninguna. Estoy muy emocionada de asociarme con Univision y realmente develar todos los aspectos que escondía su doble vida”, confesaba Gomez en un comunicado. Sabemos poco sobre este proyecto, pero sí se conoce que tratará la historia del asesinato de Juan Guerrero Chapa, un exabogado del Cartel mexicano del Golfo que será tratada y producida por July Moon Productions, la compañía de la artista.

Se desconoce cuántos capítulos tendrá, pero sí que han desvelado que contará con tres partes que narrarán, paso a paso, "los tentáculos de los cárteles mexicanos en Estados Unidos". “Gracias a un acceso sin precedente al fiscal encargado, extensos archivos del caso y entrevistas, la serie revela un drama familiar que involucra a los padres, riñas familiares y una sed de venganza, además de los detalles que siguen apareciendo hasta hoy, ya que la búsqueda por justicia continúa", confirmaron desde la organización.

Más empoderada que nunca, Selena está dejando claras cuáles son sus metas dentro de la industria. Tras ser diagnosticada con un trastorno de bipolaridad, la actriz decidió poner todo de su parte y seguir desarrollando una carrera que no deja de proporcionarle grandes éxitos.

"Encuentro la felicidad cuando estoy con las personas que amo", explicaba durante una entrevista. Y es que después de pasar por varios obstáculos a lo largo de los últimos años, Gómez siente la necesidad de estar junto a sus seres queridos más que nunca: "Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias públicas... Todas estas cosas deberían de haberme deprimido. Cada vez que pasaba por algo, pensaba: "¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar?". Fue en ese instante cuando su vida tomó un cambio de sentido y se decidió a darse a los más necesitados: "Eso es realmente lo que me hizo salir adelante", concluía.

"En el pasado me podía pasar horas mirando la vida de otras personas. Ahora obtengo información de la forma correcta. Cuando mis amigos tienen algo que decirme, me llaman y me sueltan: "Hice esto". No dicen: "Espera, ¿viste mi publicación?". He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas. Veía una imagen y decía: "Dios mío, ¿por qué no me veo así? Nada de eso fue bueno para mí", concluía la cantante. ¿Nos sorprenderá con algún otro proyecto de aquí a que termine el año?