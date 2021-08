Selena Gomez rectifica y resalta su trabajo en Disney

Al igual que Demi Lovato o Miley Cyrus, Selena Gomez vio cómo su fama subía como la espuma tras pasar por Disney Channel. Dar vida a Alex Russo en Los Magos de Waverly Place hizo que se convirtiera en todo un icono de su generación, pero hace unas semanas, la actriz quiso lanzar lo que fue considerado un dardo a la factoría que la vio nacer: "Renuncié a mi vida por estar en Disney. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una niña que no sabía lo que hacía, solo corría por el set", argumentaba. Unas palabras de las que ahora parece desdecirse tras estar... ¿arrepentida por el malentendido?

A punto de estrenar Only Murders in the Building, la nueva serie de Hulu (propiedad de Disney), Selena ha pisado el freno y durante un nuevo encuentro con la prensa ha negado tajantemente que renegara de sus años como estrella infantil: "No, definitivamente no. Estaba buscando otro programa para hacer. Y por cierto, estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney. En cierto modo, dio forma a lo que soy", comenzaba explicando.

"Luego veo que se interpreta. A veces dicen que estaba bromeando mientras que otras lo ponen como un titular siniestro. Pero fue completamente divertido. Tengo que decir que tengo mucha suerte. Como mujer en mi posición me cuidaron, y solo he tenido experiencias encantadoras. Así que estoy agradecida por eso", concluía sobre el tema.