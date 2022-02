Llevaban tiempo alimentando el hype sobre una posible colaboración musical, así que todo hacía presagiar que 2022 sería el año donde Coldplay y Selena Gomez unieran sus voces en el estudio para sorprender al mundo con su proyecto. "Let Somebody Go" ha sido el título escogido para una balada que ya suma más de 60 millones de reproducciones en plataformas como Spotify, pero que ha copado la conversación social gracias al sorprendente videoclip que han publicado junto a ella.

Con unos visuales surrealistas creados por Up&Up, Chris Martin y Selena Gomez huyen del caos del que se apodera la tierra a través de unas melancólicas imágenes en blanco y negro. Un clip que rememora a películas como Origen y que no ha pasado desapercibido para unos oyentes que aplaudieron su final: un emotivo abrazo que cierra una historia donde, frente a la devastación, tienen que sostenerse el uno al otro.

Este fin del mundo ficticio fue dirigido por Dave Mayers, profesional que ha trabajado ya con artistas como Ed Sheeran, Harry Styles o Ariana Grande. Un apocalipsis donde figuran mensajes como "todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte", una frase que aparece en un cine destruido en una de las escenas. En esta línea, el batería de Coldplay confesó que buscan "la perspectiva en la que todos somos extraterrestres": "Desde otro planeta, todos lo seríamos".

Aunque la canción parece haber convencido a su público por lo mucho que incide en el dolor que supone dejar ir a alguien, son muchos los que resaltan la gran labor de producción y montaje que hay entorno a un videoclip que ya ha conseguido colarse en las tendencias de YouTube y superar los dos millones y medio de streams en menos de 12 horas.

Letra completa

We had that kind of love

I thought that it would never end

Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend

We talked around in circles and

We talked around and then

I loved you to the moon and back again

You gave everything this golden glow

Now turn off all the stars 'cause this I know

That it hurts like so

To let somebody go

All the storms we weathered

Everything that we went through

Now, without you, what on earth am I to do?

When I called the mathematicians and I ask them to explain

They said love is only equal to the pain

And when everything was going wrong

You could turn my sorrow into song

Oh, it hurts like so

To let somebody go

To let somebody go

Oh-oh (oh-oh)

Oh-oh

(Let somebody, let somebody go) yeah

Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

So, when you love somebody

When you love somebody

Then it hurts like so

To let somebody go

It hurts like so

To let somebody go

But you're still with me, now I know

(Let somebody, let somebody go)

Oh-oh (let somebody, let somebody go)

But you're still with me, now I know