Selena Gomez: "Peco de querer complacer a todo el mundo"

Salud mental y 2022 parece que van a ir de la mano. Al menos, así nos lo hacen pensar los múltiples discursos de figuras de todas las disciplinas artísticas con gran influencia en redes sociales. Atrás quedó eso de "sufro y me evado". Ahora el tabú sobre la salud mental ha quedado relegado a un segundo plano gracias a palabras como las emitidas en más de una ocasión por Selena Gomez.

La actriz siempre ha llevado por bandera una sinceridad que la ha alzado como una de las figuras más relevantes a la hora de visibilizar lo importante que es cuidar de uno mismo. En plena promoción de Hotel Transylvania, la intérprete confesó a la Agencia EFE que muchas veces ha "pecado de agradar a todo el mundo": "Siempre he querido complacer y conseguir que todos estén felices", comentaba en alusión a la similitud que posee con uno de los personajes del film.

Ansiedad y trastorno bipolar, los responsables de la creación de WonderMind

"Me fui. Sí, lucho con la salud mental. He estado deprimida y he tenido ansiedad", indicaba la intérprete durante una entrevista concedida a la revista Elle. Echando la vista atrás, Selena se daba cuenta de que fue en 2018 cuando algo cambió definitivamente para ella a nivel mental: los doctores le diagnosticaron un trastorno bipolar. Pero lejos de tomárselo como un obstáculo en su vida, la cantante decidió darle la vuelta para aprender sobre ello: "Sentí que se me fue un gran peso de encima cuando me enteré. Al fin pude respirar profundamente y decir: está bien, eso explica muchas cosas".

Desde aquel momento, Selena decidió poner punto y final al estilo de vida que venía desempeñando desde hacía varios años. De hecho, una de las decisiones que tomó en aquel entonces fue la de alejarse de las redes sociales. En plataformas como Instagram se había convertido en la figura más seguida del mundo, pero eso no fue ningún impedimento para separarse por completo de ellas: "No las tengo en mi móvil para que no haya tentación. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma". Sin embargo, fue a partir de entonces cuando Gomez emprendió una acción que a día de hoy sigue defendiendo: la creación de WonderMind, una plataforma con una red de podcast donde ella participa de forma activa para visibilizar la salud mental.

"¿Cómo cuidas tu mente?", le preguntaba un usuario durante uno de los directos que Selena realizó en el perfil de Instagram de su nuevo proyecto. Su respuesta, lejos de pasar desapercibida, se ganó el aplauso multitud de seguidores que no perdían detalle a su explicación. "A veces me cuesta hacerlo hasta el punto en el que hay días en los que me despierto y me cuesta levantarme de la cama", comenzaba explicando. "Lo que realmente me ayuda cuando eso ocurre es levantar el teléfono y llamar a alguien. Constantemente intento averiguar por qué me siento así y qué es lo que me provoca, pero lo que realmente me ayuda a entenderme en estas situaciones es echar la vista atrás y analizar todas las herramientas que he aprendido para intentar aplicarlas en mi rutina".

Al margen de lo mucho que ha recalcado siempre el papel de un buen psicólogo, la actriz también desveló uno de los consejos que más le ha servido desde que acudió por primera vez a un profesional: "Odio entrenar, no me parece divertido, pero he estado haciendo boxeo últimamente y me he dado cuenta de que, además de frustrarme menos, me permite sacar la energía y me hace sentir bien".