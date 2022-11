"Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", escribe Nick Carter en su cuenta de Twitter y en su perfil de Instagram. Nick se vio obligado a poner una orden de alejamiento contra Aaron después de que este amenazase seriamente a su esposa, Lauren Kitt. Pero siempre pensó que alguna vez su hermano encontraría la ayuda que necesitaba. Tenía esa esperanza.

Ahora lamenta las adicciones y enfermedades mentales de su hermano: "A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí", asegura. También dice que extrañará a su hermano "más de lo que nadie sabrá". Y es que también su hermana pequeña murió muy joven. Leslie Carter falleció el 31 de enero de 2012, con tan solo 25 años, de una sobredosis de medicamentos que estaba tomando para tratar la depresión que sufría.

“Sometimes we want to blame someone or something for a loss, but the truth is that addiction and mental illness are the real villains here. I will miss my brother more than anyone will ever know. I love you baby brother. pic.twitter.com/jqo9T0DnnQ“