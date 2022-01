Hilary Duff desvela los detalles del revival de Lizzie McGuire

Es posible que seas uno de los muchos espectadores que se mantuvieron fieles a series de Disney tales como Lizzie McGuire. Este contenido acompañó la infancia y adolescencia de algunos de nosotros, así que la idea de que volviera a nuestras pantallas de la mano de Hilary Duff, su protagonista, fue una fantasía que lamentablemente duró poco tiempo. La plataforma dio luz verde a su reboot, pero tiempo después desechó la idea de emitirlo por no ser lo "suficientemente familiar". Ahora que ha pasado más de un año de su decisión, la actriz ha desvelado cuál iba a ser la trama de unos capítulos que, por el momento, nunca llegarán a nuestros dispositivos.

"Mentiría si no dijera que no tuve esos pensamientos unas cuantas veces", contestaba divertida Duff al ser preguntada por una posible -y necesaria para los fans- filtración de los episodios. "Pero no lo haría, porque en mis 34 años me he dado cuenta de que todo pasa por una razón. Hay tiempo y un lugar determinado para todo. Simplemente no era su momento. Todavía siguen preguntándome al respecto", continuaba explicando.

El verdadero bombazo vino cuando la intérprete quiso hablar abiertamente sobre la trama en torno a la que giraba el revival. "Mi personaje estaba regresando a casa de sus padres y haciendo la mudanza porque descubrió que su futuro prometido estaba engañándola. En ese momento se estaba chocando de bruces con la realidad y diciendo: Necesito cambiar, porque todo lo que pensé que era, no lo soy. Y voy a cumplir 30 años. ¿Qué diablos?", explicaba durante su encuentro con Cosmopolitan.