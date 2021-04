Después del varapalo que dio Disney+ al confirmar que el regreso de Lizzie McGuire se quedaba en la estacada, ahora el nombre de Hilary Duff vuelve a copar la conversación social gracias a su último proyecto. Tal y como afirma Variety, la intérprete será la nueva protagonista de la secuela de la exitosa serie Cómo conocí a vuestra madre. Un proyecto que pondrá en marcha Hulu en las próximas semanas y que contará la historia de Sophie, el personaje al que dará vida Duff, mientras cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

“¿Por qué Hulu no ficha a Adam Lamberg como el interés romántico de Hilary Duff y convertimos How I Met Your Father en el revival de Lizzie Maguire que no nos dejaron tener?

— Nauzet Melián (@nowseed) April 21, 2021

¿Estará relacionada con la serie original? Ante el revuelo generado, la dirección del proyecto aún no se ha pronunciado sobre los detalles que desvelarían la trama de los primeros episodios de la temporada. Solo se conoce que Hilary dará vida a Sophie y hará saltos temporales que nos llevarán directos a 2021 para enseñarnos al grupo de amigas que posee en ese momento. ¿Qué quieren en la vida? ¿Cómo es eso de enamorarse en la era de las aplicaciones de citas? Son muchos los que esperan que ambos proyectos esten relacionados entre sí, pero Cómo conocí a vuestro padre podría no tener nada que ver con su antecesora. Es probable que los personajes que ya conocimos en el proyecto inicial no tengan cabida en el que se está gestando actualmente, pero la esencia que la catapultó hacia el estrellato será una de las claves que marcarán su regreso a la pequeña pantalla. "He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", afirmó Duff. "Como gran fan de How I Met Your Mother (HIMYM), me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig confiaran en mí para sacar adelante la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmada por unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes que poder llenar y estoy muy emocionada! ", concluía.