A finales de abril nos llegó la buena noticia de que Hilary Duff iba a protagonizar el nuevo spin-off de la mítica y exitosa serie 'Cómo conocí a vuestra madre'. En concreto, y después del varapalo que nos llevamos al saber que Disney no haría ningún remake de Lizzie McGuire, supimos que Duff sería la nueva protagonista de 'Cómo conocí a vuestro padre'. La sitcom que emitirá la plataforma Hulu a partir del próximo 18 de enero y que contará la historia de Sophie, el personaje que interpreta Hilary, mientras cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre.

La actriz no puede estar más orgullosa de este nuevo proyecto. Así lo ha manifestado en sus redes: "¡No podría estar más obsesionada con este grupo de raritos y estoy muy orgullosa de esa serie! Todo el mundo involucrado ha añadido algo especial y madre mía... 18 DE ENERO allá vamos!!!"

Esta nueva versión de la sitcom original tiene una visión totalmente femenina. Pues además de estar protagonizada por Duff, Kim Cattrall (Samantha en Sexo en Nueva York) hará el papel de la Sophie más adulta. En el adelanto publicado por Hulu, vemos a Kim desde el sofá explicándole a sus hijos cómo conoció a su padre.

La serie, una vez más, se basa en la protagonista (Sophie) contándole a sus hijos cómo conoció a su progenitor. Más allá del cambio de género, hay una diferencia notable que se puede apreciar claramente en este primer tráiler. Y es que además de la voz de la narradora desgranando la historia a través de flashbacks, la propia Sophie aparece de adulta cara a cara y no solo como un recuerdo.

Como es habitual, la serie se adapta a los tiempos que corren. Por eso veremos a Sophie lidiar con los dramas ocasionados por las apps para ligar y adaptándose a los diversos cambios sociales que ha habido desde que en 2003 finalizase la serie original. Al frente del guion de 'Cómo conocí a vuestro padre' se encuentran los guionistas de 'This is us' y 'Con Amor, Víctor': Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

Entre el elenco de la serie, además de Duff y Cattrall, encontramos a Josh Peck o Chris Lowell. Además de nuevos talentos como Francia Raisa en el papel de Valentina, Suraj Sharma como Sid, Tien Tran como Ellen y Tom Ainsley interpretando a Charlie. Por último, y no menos importante, desde la productora se ha hablado de la posibilidad de cameos de 'Cómo conocí a vuestra madre'. ¿Volveremos a ver a Josh Radnor por el Maclaren’s?