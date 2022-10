La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, considera "intolerable" l'actitud de Francesc de Dalmases i l'acusa de "matxirulisme" i "matonisme". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, ha acusat Laura Borràs de "complicitat" amb el cas Dalmases i ha demanat sancions d'acord amb el reglament del Parlament: "Si Dalmases no plega, Junts l'hauria de cessar". Albiach afegeix que hi ha entrevistes "que són difícils" i recorda a Laura Borràs que va anar a fer l'entrevista a TV3 "en un moment molt delicat" per la seva suspensió com a presidenta del Parlament: "De què volia que li preguntessin".

Acord pel delicte de sedició a la taula de diàleg Albiach ha avançat que es treballa en un acord pel delicte de sedició a la taula de diàleg: "La idea és que es reuneixi abans que acabi l'any". En aquesta línia, Albiach no ha volgut donar més detalls, però considera que "avançar en la desjudicialització" és molt important per resoldre el conflicte polític. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha recordat que el diputat Jaume Asens va plantejar tres propostes per avançar en la resolució del conflicte a Catalunya: "Parlava de llibertat, de diàleg i de solucions. Dues ja han funcionat, els indults i la taula de diàleg. Queda la tercera, reformar el delicte de sedició". 01.33 min La Moncloa posa el delicte de sedició sobre la taula Jéssica Albiac reclama delimitar clarament què és sedició i ella proposa "aixecament violent amb armes" abans de parlar de les penes. La diputada afirma que Esquerra vol lligar l'aprovació de la reforma del delicte de sedició a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat "però ja veurem" i aposta per la reforma "abans que acabi la legislatura".

"ERC no té res més a oferir que els pressupostos del Sr. Giró" Amb relació a la negociació dels comptes de la Generalitat, Albiach qualifica de decebedor que Esquerra només els ofereixi els pressupostos que va elaborar el conseller Jaume Giró: "No té res millor a oferir Esquerra?" Jéssica Albiach recorda que el conseller Giró representava a Junts per Catalunya: "És un gran professional, però és de Junts per Catalunya". Albiach explica que la nova consellera d'Economia encara no els ha trucat per negociar pressupostos: "El que no pot esperar el Govern, és arribar al Parlament i dir: 'Voteu-me això'". “☕ @jessicaalbiach veu "decebedor" que ERC no tingui més a oferir que els pressupostos de Giró | @EnComu_Podem @podem_cat @CatEnComu



