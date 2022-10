Jéssica Albiach: "Si Dalmases no plega, Junts l'hauria de cessar"

Jéssica Albiach avança que la reforma del delicte de sedició podria ser un dels acords de la pròxima taula de diàleg. La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem assegura que aquesta es reunirà abans d'acabar l'any, però que encara no hi ha data. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també demana aplicar les sancions del reglament del Parlament a Francesc Dalmases i que, si no plega, Junts per Catalunya l'ha de cessar. Acusa Laura Borràs de "complicitat" i diu que té una "alta responsabilitat". Veu "intolerable" la seva actitud i l'acusa de "matxirulisme" i "matonisme". Veu "decebedor" que ERC en solitari no tingui més a oferir que els pressupostos de Jaume Giró. Diu que la nova consellera d'Economia encara no els ha trucat per negociar pressupostos. Assenyala que Esquerra està "crescuda" i els demana un "exercici d'humilitat": diu que el diagnòstic es comparteix als passadissos del Parlament. Acusa els republicans d'actuar com si tinguessin "majoria absoluta" i reclama un "bloc estable de legislatura" i col·laboració entre forces progressistes. I diu que el conseller Elena té l'última oportunitat per estabilitzar la situació als Mossos: "No pot tancar la crisi en fals. Cal que investigui".