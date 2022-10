Eva González y Cayetano Rivera están a punto de celebrar su séptimo aniversario de boda, el que podría ser el más amargo hasta la fecha. Según la revista ¡HOLA!, la pareja llevaría meses viviendo en casas separadas y se estaría replanteando la relación. Una nueva crisis que, esta vez, podría terminar en ruptura definitiva. Su historia de amor empezó en el año 2009, un noviazgo de idas y venidas que les llevó hasta el altar el 6 de noviembre de 2015. Desde entonces, la pareja ha sido protagonista de la prensa rosa, en muchas ocasiones, los medios se han hecho eco de las crisis que han atravesado, primero como pareja y después como matrimonio. Tres años después de su gran boda, decidieron ampliar la familia. Ahora Cayetano Jr., su único hijo en común, cumplió cuatro el pasado mes de marzo.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto de la noticia, pero lo cierto es que hace meses que la pareja no se deja ver en público. Eva González y Cayetano Rivera pasaron unos días de agosto veraneando en Cádiz junto a su hijo. Ambos suelen ser muy discretos en cuanto a su relación. Solo de vez en cuando y en ocasiones muy especiales les vemos compartir alguna imagen en sus redes sociales. La última vez que la presentadora lo hizo fue en enero, coincidiendo con el 45 cumpleaños del diestro.

"Por toda una vida juntos", escribía en la publicación. Cayerano hizo lo mismo unas semanas después, compartiendo una imagen de su familia en su perfil de Instagram. Sonrientes, la pareja posa junto a su hijo para la foto y una gran tarta de cumpleaños adornada como un traje de luces. ¿Será este el último cumpleaños que Eva González y Cayetano Rivera celebren juntos como pareja? El mes de noviembre es un mes de celebraciones para ellos. Además del aniversario de bodas el próximo seis de noviembre, la presentadora cumple 42 años, justo un día antes.

Eva González y Cayetano Rivera: su historia de amor y todas sus crisis

Eva González y Cayetano Rivera se conocieron en junio de 2008 en una fiesta. Lo suyo fue un flechazo en toda regla, aunque su relación no se hizo pública hasta el año siguiente, cuando salieron a la luz las primeras imágenes juntos. Por aquel entonces, estaban en una nube. No dejaban de viajar y de compartir tiempo juntos, primero en Roma, después en Turquía. Las fotografías de la pareja acaparaban las portadas de la prensa rosa.

Después llegaron las primeras apariciones públicas, aunque ninguno de los dos pensaba en dar el siguiente paso. "No tengo ganas de casarme ni de tener niños. Estoy muy a gusto con mi vida", aseguraba ella. La primera crisis llegó en 2013, justo después de la boda de Fran Rivera y Lourdes Montes. Eva González y Cayetano decidieron seguir sus caminos por separado. Poco después falleció el padre de la presentadora, un duro golpe para ella, que estuvo en todo momento arropada por su expareja.

La separación les duró nueve meses, hasta que decidieron darse una segunda oportunidad. El 6 de noviembre de 2015, se casaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Mairena de Alcor. Una espectacular boda a la que asistieron más de 400 invitados. "Cuando Cayetano me lo pidió no tuve duda. Sé que es la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. Si no es él, no es nadie", aseguraba Eva a ¡HOLA!.

Dos años y medio después, la pareja tuvo a su primer y único hijo, Cayetano Jr. El pequeño de la familia cumplió el pasado mes de marzo cuatro años, una fecha señalada para sus padres, que lo celebraron por todo lo alto. "Cuatro años viviendo con el corazón fuera del pecho. Te amo vida mía", escribía ella en sus redes sociales.

Cayetano Rivera y Eva González juntoa su hijo GTRES GTRES

El 2019 fue, probablemente, el año más complicado para la pareja. Todo comenzó cuando salieron a la luz unas fotografías de Cayetano Rivera junto a otra mujer en Londres. Se trataba de Karelys Rodríguez, una joven abogada a la que se relacionaba con el diestro. Todo el mundo se preguntaba cuál era su relación con él y se convirtió en la mujer más buscada del momento. Al principio, optó por desmentir que había algo más entre ellos que una amistad, pero después rectificó y contó su versión, dando a entender que había mantenido una relación intermitente con el torero durante seis años.

"Lo único que tengo que decir es que las cosas caen por su propio peso. Yo confío muchísimo en la persona que tengo al lado y ya está", así salía del paso Eva González cuando le preguntaban al respecto. Parecía que la pareja había pasado página. Ahora, después de casi tres años, parece que vuelven a tener problemas. El tiempo dirá si esta crisis es la definitiva.