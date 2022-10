Con "yo soy la Juani", quiero seguir dando ganas de vivir.

La Juani paga el alto precio de la libertad

pero lo hace con la vista al frente,

consciente de que esa libertad y su propia independencia

es el único patrimonio que le va a acompañar toda su vida.

Estamos aquí con dos amigos de Bigas

que compartieron con él muchas vivencias,

para que nos ayuden a acercarnos un poco más a su mundo.

Bienvenidos de nuevo Aitana Sánchez Gijón.

Carles Sans. Gracias.

Pues "Yo soy la Juani" de nuevo,

ese peliculón que salió de esa cabeza tan privilegiada

y tan fascinante y tan única, como era la de Bigas Luna.

Decidme: ¿qué es lo que más os gusta de la película

once años después, Aitana?

Lo estábamos hablando antes de empezar Carles y yo.

Tuvimos la misma impresión,

que Bigas era el director más joven de nuestra cinematografía.

-¿Verdad, Carles? -Sí.

-Que lo podía haber filmado un chaval de 30, y de hecho, es lo que parece.

-De no saberlo, me dicen eso, lo ha filmado un director de 30 años

y me lo creo, porque el ambiente, el enfoque,

el trabajo con los actores jóvenes...

También es cierto que todo esto responde

a que a Bigas siempre le había gustado trabajar con gente joven,

rodearse de jóvenes, le interesaba mucho lo que la gente joven le decía.

Antes has hablado de ese Bigas pagés, yo diría "tecno pagés",

porque, en realidad, era una persona que le gustaba la tierra,

se sentía muy unido a la naturaleza, a lo más básico

y sin embargo, era un tecnológico espectacular.

-Sí, yo lo recuerdo haciendo talleres de cine con gente muy joven.

No estamos hablando de hace muchos años pero ya hace unos cuantos,

cuando aún no existía esta cosa de las redes tan a saco como ahora

ni de la tecnología y él ya vaticinaba:

"El cine se va a democratizar, a partir de ya,

cualquiera que tenga un teléfono o una pequeña cámara

podrá hacer su propia película, ya lo veréis".

Pensábamos que exageraba

y fíjate, esto nos lo contaba hace a lo mejor quince años, diez.

-Sí, sí.

- Y en este lapso de tiempo, es nuestra nueva realidad.

Ha cambiado el mundo.

Y él, gracias también a ese contacto tan constante con la gente joven,

que ya manejaba la tecnología de otra manera,

pues no solo lo vislumbraba, sino que además lo hacía suyo

y lo utilizaba luego a la hora de hacer sus películas.

Yo estaba intentando imaginarme a Bigas,

en medio de esas secuencias en la película,

con los coches tuneados, la chulería de las bandas.

Me lo imaginaba ahí, a Bigas en medio de todo eso, gozando como un enano,

pero también con esa cosa de "dandy pagés" que tenía

como de chapo de otro pozo pero al mismo tiempo como si fuera uno más.

-Porque de hecho, Bigas era un maravilloso voyeur.

Era una persona que le encantaba observar

y yo creo que de su cine hacía un juego.

Bigas vino con Verónica Echegui a hablarnos de "Yo soy la Juani",

una grabación que no pudimos emitir en su día

y que ahora tenemos el placer de ofreceros.

Si os parece, vamos a ver cómo Bigas hablaba de su película.

Vamos a empezar por el final, porque estábamos hablando de él

y estábamos diciendo que rodasteis dos o tres finales.

Dos o tres finales no,

el final en el guion, cuesta imaginárselo ahora,

pero era sin Jona, sin Dani.

Ella se iba y hacía esta reflexión y todo.

Pero a medida que fue avanzando la película

y fui viendo como Dani defendía al personaje y toda esta pasión,

decidimos que no, que había que incorporar

y hacer este final que es fantástico.

Es un final con el que estoy encantado.

Hombre es mucho más desgarrador.

Por más veces que lo veo,

me sigue emocionando,

el golpe que le da a la ventana.

Están enamorados y ella dice: "No me digas que me quieres".

Porque ella ha entendido que ha evolucionado y él no,

pero él está enamorado, él es ese animalito perdido.

Si tuviese que hacer una lista de finales buenos de mis películas

sin duda el de la Juani estaría en los primeros.

¿Ese concepto de libertad irrenunciable

es de los grandes valores que tiene la Juani?

Sí, este deseo y esta lucha por ir adelante.

-Sí, de desprenderse de ciertas cosas o comprender

que si no persigue lo que quiere, si no hace lo que realmente quiere,

no va a ser feliz.

Yo es que la veo y no puedo acabarla.

-Yo creo que "la Juani" es una película

que entra en el discurso del mundo digital

donde hay cosas que cambian.

La forma de ver una película con el mundo digital ha cambiado.

Yo siempre digo que "La Juani" tiene un montaje pasional.

Antes del mundo digital era muy difícil

porque hay unas normas de montaje,

tú montas una secuencia y luego puedes probar otra solución.

Pero antes, cada prueba eran tres días.

Con el mundo digital, una prueba de cambio de una cosa

te permite hacer locuras.

Como la locura que hicimos que, en un momento dramático de la película,

que se oye la canción de La Mala Rodríguez, esa canción de "La Juani"

y de repente hicimos salir a La Mala Rodríguez de verdad cantando.

Esto lo ves en un guion que no es un musical

y dices: "Esto es una locura, esto no va a funcionar".

Y era una decisión pasional,

que viste que funciona más que una solución clásica.

Esto sin el mundo digital es muy difícil,

lo de probar y hacer este tipo de cosas.

-Sí, es verdad.

-El mundo digitar aporta la posibilidad del montaje pasional.

Ella se lo montó de juanera.

(RÍE)

Hubo cinco finalistas

y bueno, fue contundente.

Todos coincidimos en que era ella.

Pero fue una experiencia,

la búsqueda de la Juani a través de esos castings que hicimos,

que se han puesto de moda y se han hecho 10 000 castings.

A todas las niñas que vimos,

que llegaron casi a 4000 por toda España

les hacíamos unas preguntas que nos servían de documentación.

Le preguntábamos: "Niña, ¿tú qué haces?"

"¿De qué vives, qué haces?"

Dicen: "Bueno, yo cuido mucho de mi abuela que se está muriendo".

Cuando mi madre se va a trabajar, pues yo voy a cuidar a mi abuela,

la tengo que limpiar..."

Todo eso, que era una cosa festiva, de broma.

Esa niña estaba contando un drama impresionante,

todo el mundo serio, escuchando y la niña contando.

"Le leo cuentos a mi abuela, hasta que llega mi madre,

cuando llega mi madre, me arreglo, me pinto

y salgo a bailar y a follar que es lo que más me gusta del mundo".

Y oímos aquello, que se iba a follar

que es lo que más le gustaba en el mundo,

en aquel contexto, nos quedamos todos...

¿Cómo llegas a ese mundo tan lejano a ti, tan diferente,

como para querer hacer una película?

Yo tengo dos frases de Zuluaga:

"En la vida hay que chiflarse por todo y atreverse a todo".

Eso son dos frases que yo tengo y las observo cada día en mi estudio.

Entonces, a través de mis talleres de cine digital que hice en esa época,

fui descubriendo gente joven, del mundo del tunning, del extrarradio

y me fasciné por todo ese mundo, sobre todo, por lo creativo que era.

Estamos viviendo una era en la que hay una creatividad

donde todo es igual, las mismas tiendas, todo es lo mismo,

entonces claro, no tienen dinero para tener una casa

pero sí les llega para 1000 euros,

tener un coche que lo pintan, lo arreglan, que es su casa.

Para ellos es su casa, allí van a pasárselo bien.

Es de una solución creativa maravillosa.

Su botellón con el tunning y tal.

Había uno buenísimo que sale en un plano

y que lo grabamos, que cuando paraba el coche,

ponía el tanga de su chica en el volante pegado.

Un mundo fascinante.

Biga se atrevía con todo, no hay duda.

Tenía una capacidad ilimitada para reinventarse, para disfrutar...

¿Cómo funcionaba su cabeza?

¿Era contagioso?

Sí, era contagioso.

-Bueno, allí dice esa frase:

"En la vida hay que chiflarse por todo".

Yo creo que de alguna manera Bigas se chiflaba mucho por muchas cosas.

Hizo un universo de esa chifladura, su propio universo,

tenía una filosofía muy propia,

tenía una manera de ver la vida muy personal.

Yo reconozco, como amigo cotidiano de él,

a veces oírle decir frases que en aquel momento yo pensaba:

"Bueno, esto es una putat absoluta".

Y días más tarde pensar: "Joder, qué razón que tiene"

Porque las cosas las decía con un poso y un conocimiento...

Lo que pasa es que las decía siempre con esa especie de socarronería.

-Sí, parecía como si no las dijera en serio

pero es verdad que luego, se van quedando ahí, como un poso.

-Y luego, "La Juani" yo creo que tiene mucho de esa España

que a él le interesaba tanto,

que él había acuñado con esa expresión de "brutalismo ibérico".

(GRITA) ¡Harto, harto!

¡Harto de tantos cojones y tanta mierda!

-El brutalismo ibérico, que es esa cosa

que otros podrían decir que es muy primaria, muy básica,

a veces muy española, muy de esa paella y ese porrón,

de esas chonis de barrio...

Todo eso, a Bigas, le encantaba, le gustaba mucho.

Fíjate que él vivía en un mundo totalmente opuesto,

quizás por eso.

A mí me llama la atención en la película y me gusta de Bigas

que, aun retratando esos mundos tan primarios,

ese comportamiento del machito ibérico

con su coche, con su pibita, con su no sé qué.

-Tan básica.

-La verdad que a mí me da bastante vergüenza ajena ver todo eso

y, sin embargo, estas mujeres que forman parte de todo eso

y que también funcionan un poco en esos códigos,

pero resulta que su protagonista y la amiga de la protagonista,

estas dos mujeres se ponen el mundo por montera.

"Bueno me gusta que te pongas un poco celoso, pero cuidado no te pases".

O como decide largarse, dejarlo todo:

"Yo soy libre y a mí no me va a parar nadie,

yo voy a conseguir lo que me he propuesto en la vida".

A mí me gusta mucho cómo dibuja a estas mujeres libres,

que logran salir de esa cosa tan marcada y tan tremenda.

-¡Nos vamos a pirar de esta mierda de barrio!

-Vamos a hacer lo que el puto Nacho nunca me ha dejado hacer.

-¡Eso! ¡Tía, vamos a follar, pero como hijas de puta!

En la presentación,

por si alguien se ha enganchado más tarde a estar con nosotros,

hablábamos de que eres impulsor y coproductor de "Bigas x Bigas",

estupendo documental que merece la pena ir a ver

y que ya está en los cines.

Me gustaría que tú hables de él.

¿Qué aspectos has abordado de ese testamento de Bigas Luna?

Porque son horas y horas, grabadas por el mismo Bigas Luna.

¿Qué, Carles?

Bueno, como decía antes,

está hecho por un Bigas entusiasta por varias cosas.

La tecnología, estaba entusiasmado con la cámara que tenía de dv8

y decidió llevársela consigo, como el que se lleva el bolígrafo

y entonces la ponía en cualquier sitio

y la quería compartir con todo el mundo.

-A veces no te avisaba de que la ponía.

-No, no.

-No, no, no decía nada, la colocaba a veces y grababa.

Bueno, ahí está Candela en el documental.

En el documental, Candela se sorprende por la cámara

y Bigas se levanta y la deja sola,

sin decirle que aquello está grabando.

-Sí, sí, espera que me pongo ultra primer plano.

¿Me estás grabando? Serás cerdo.

-Otra cosa es esa necesidad de Bigas de compartir

con la gente querida o con los amigos

momentos de cotidianidad.

Y ahí es donde yo creo que se puede ver al Bigas más tierno,

más cariñoso, en el que por ejemplo,

se puede ver una relación con su perro, Pirata,

que es una relación imposible porque...

-Pirata no le hacía caso nunca.

-(RÍE) Nunca le hace caso.

Oye, le dice "sube" y sube. El único momento que le hace caso.

-Dame la patita, la patita.

Dame la patita, levanta la patita.

Bueno, yo creo que, como prueba, es suficiente.

-La película crea un personaje

tan inmensamente tierno

tan profundo al mismo tiempo,

tan sensible.

Con una capacidad de seducción tan grande

y con una espiritualidad hacia todo lo que es terrenal.

Porque, ojo, es espiritualidad pero es terrenal.

Sí, sí, sí.

Abraza los árboles, quiere a la tierra,

coge una lechuga de las suyas como el que cogería un tesoro.

-Sí, se ve también como va montando su huerta

y, al lado, tiene este árbol enorme donde hace sus obras de arte.

Porque una de las facetas menos conocidas de Bigas

por el gran público, es que era un artista plástico impresionante.

Su obra como pintor y como creador

es algo que está por descubrir, yo creo.

-Sí, sí.

-Cada día pintaba una o más caras del alma

y de repente con tinta china o acuarela...

-Sí, pinceles chinos.

-O cogía una ramita o una hoja,

algo de la naturaleza, cualquier cosa que se encontrara

paseando por su huerta.

Y te lo mandaba por correo.

Y te lo mandaba por correo postal.

-Todos los amigos tenemos... -Tenemos caras del alma.

-Que él hacía con tanto mimo.

Siempre hubo un artista más allá del director de cine.

Él tenía una obsesión con los pechos de las mujeres y la leche.

Hay un momento en el que dice en el documental,

ya de no tan pequeño, pensaba que en el pecho de las mujeres,

verdaderamente había leche.

Entonces, cuando descubrió que no, se llevó un enorme disgusto,

porque su madre era una persona muy generosa en este sentido

y él pensaba que los pechos de su madre estaban repletos de leche.

Entonces, él siempre pintaba esas "lactatio",

que son esas imágenes rebosantes de eso.

-Sí, también tiene piezas cortas, videos cortos

que son como instalaciones, pero en vídeo, donde representa eso.

-Como un vídeo arte.

-Bueno, yo me convertí en una lactatio también en su película,

porque hablábamos de esos momentos compartidos en la intimidad con él

y que dices:

"Bueno, jamás pensé que ese momento acabaría en un documental".

Evidentemente está ahí porque yo he querido que estuviera

pero bueno, sentí que nadie como él

para entrar de una manera tan sutil, tan delicada,

en un momento tan íntimo como puede ser una mujer desnuda

amamantando a su hijo.

Además, mi hijo Teo, era su ahijado,

entonces, ese vínculo personal,

queda ahí como...

-Ya que no me pude despedir de él. -Es un testimonio bonito.

-Pues es algo que cierra de alguna manera mi relación con él

y permanece con ese testamento vital tan hermoso.

-Hablamos siempre de Berlanga y hablamos de Buñuel y de grandísimos,

pero hay otros directores

que están también en ese podio,

pero que no han tenido, creo yo, su reconocimiento

desde la academia o desde, no sé, desde las instituciones

y creo que Bigas podría ser uno de ellos.

Estoy muy de acuerdo.

Ya que hablamos desde la perspectiva profesional

y que tú hiciste con él

"La camarera del Titanic" y "Volavérunt".

Cuenta, por favor, cómo dirigía Bigas.

¿Cómo era su filosofía en el rodaje?

Mira, hay un momento que yo recuerdo

determinante que define exactamente lo que era Bigas

en ese mimo y en esa delicadeza con sus actrices.

Fue en Volavérunt, en la segunda de las películas que hicimos juntos.

Recuerdo que ese día teníamos que rodar un momento

en el que la duquesa de Alba estaba muy frágil, se sentía muy insegura,

le pedía a Goya que le maquillara la cara.

Se sentía además físicamente mal con el Verde Veronese

y con todos los pigmentos que él utilizaba con sus cuadros.

Yo ese día, personalmente estaba muy revuelta, muy insegura

y le dije a Bigas:

"Bigas, no sé si lo voy a poder hacer bien,

porque me encuentro muy insegura hoy".

Y me dijo:

"Es que quiero que lo hagas mal".

"Hazlo mal, eso es lo que quiero,

te quiero vulnerable, te quiero insegura

te quiero como estás y como eres tú ahora mismo,

porque entonces lograrás transmitirle a la duquesa esa verdad

que tú misma tienes ahora mismo".

Entonces, él siempre jugaba a favor de tus estados de ánimo,

de cómo te encontraras.

Lo aprovechaba y te quitaba la presión, era como "hazlo mal"

y lo hice, lo peor que pude.

Tan mal, tan mal, que era un personaje absolutamente maravilloso.

Así salió de bien.

Vamos a ver ahora cómo define Bigas su método de trabajo,

entre otras cosas.

Es un segundo extracto de la conversación que mantuvimos con él

hace ya cinco años.

La Juani es la esencia de la mujer del siglo XXI.

La mujer quiere y debe ser libre y tener

las posibilidades que la Juani, con su rebeldía, demuestra y tiene.

Es la esencia y es la solución.

Hay un filósofo francés, italiano perdón, que a mí me gusta mucho,

que dice que la solución del futuro está,

con una palabra que se imagina él: "gli invaginazione del senso".

La invaginación del sentido.

Porque hay que sustituir la voz seca

y fálica de lo racional,

por la voz húmeda e intuitiva del vientre.

Entiéndase como "coño".

-Útero, ¿no?

-Es verdad, en un mundo intuitivo, en un mundo racional

con cánones más varoniles y tal,

yo creo que es verdad que hay una gran necesidad de esa intuición,

de esta carga femenina, que es muy importante,

no solo para la mujer, sino para el futuro.

Yo creo que el futuro deseable es un futuro femenino.

No quiero decir solo de las mujeres, ni mucho menos,

pero las normas de la feminidad.

Yo he aprendido mucho de las mujeres,

he aprendido mucho de las mujeres

y me interesa mucho el universo, la filosofía femenina,

la forma de actuar de la mujer.

Hay toda una serie de cosas de las que he aprendido mucho.

Tuve una madre maravillosa, de la que aprendí, sobre todo,

a tratar a las mujeres, que eso es un arte,

porque no sois fáciles de tratar,

hay todo un mundo.

Cuando una mujer te pregunta:

"Oye, ¿qué zapatos me quedan mejor?"

Tienes que acertar, porque tú dices que es el verde,

pero lo que quiere es que le digas que es el rojo,

que es el que ella quiere, pero pregunta.

Lo aprendí con mi madre que decía:

"Oye, ¿tortilla o huevo frito?", y yo decía: "Tortilla".

"¡Pues te tomas el huevo frito, que ya lo tengo hecho!"

Bueno, claro, si me preguntas... Claro, tienes que acertar.

Esto es una lección que recomiendo mucho aprender,

para tratar a una mujer hay que saber acertar.

Cuando una mujer pregunta...

-Ahora con el chico de en medio, ponte en medio.

-Hay gente que es un buen director de actores.

Yo creo que no lo soy.

Porque yo lo que sí se es sacar lo bueno que un actor tiene,

de eso sí que presumo, y esconder lo malo.

Pero me gusta dejarles, ver lo que tienen bueno y potenciarlo.

Por eso, cuando un actor se da cuenta de esto se van conmigo.

"Es que contigo hacen cosas que no hacen con otros"

Cuando el actor descubre esto, se siente cómodo conmigo.

-Párate, párate.

Date la vuelta.

Bueno, ¿qué te parece? Ese, soy yo.

-(RÍE) Bueno, pues ya te he visto.

-Creo a partir de lo que ellos hacen, lo voy mejorando,

si puedo, y ellos me siguen, lo vamos mejorando.

Pero siempre prefiero crear a partir de lo que ellos hacen.

-A mí, lo que me gustaba mucho,

es que yo no sentía ningún juicio por parte de Bigas,

porque yo estaba muy guerrera y tenía muchas ganas de trabajar,

muchas ganas de hacer "La Juani" y yo quería hacerla ya.

Y al principio hice una Juani muy macarra,

bastante borde, creo.

Llegó a decirme:

"Relájate que tienes que caer bien a la gente".

Porque yo quería hacerla...

-Yo los trato como el personaje.

Yo, cuando tengo un actor en la película,

lo trato como si fuera el personaje,

y al inicio, sé más de ellos que ellos.

Pero a medida que va avanzando la película,

son ellos los que saben más que yo,

porque son ellos los que tienen el personaje pillado.

-Lulú, cuando se juega en serio, hay que respetar las reglas.

-Pero si yo no estoy jugando a nada.

-Todas mis películas siguen un intento siempre:

utilizar las secuencias de erotismo para explicar más a los personajes.

Entonces, en "Yo soy la Juani" pues es otro ejercicio de este tipo.

Los personajes son dos personajes muy jóvenes, con mucha vida...

Entonces, preferí recrearme desde un punto de vista

narrativo estético y conceptual que no,

digamos entrando en un terreno estrictamente erótico.

Era más de explicar los personajes.

La acción de ella, que es ella a veces la que lleva la energía de él.

El conato ese de polvo encima del coche.

Es pasional, es más el hecho de que la tira encima de un coche

que no el contenido de qué ocurre en ese momento.

Haberle dado una carga de erotismo mayor,

yo creo que hubiese desvirtuado un poco este ritmo,

esta cosa más física de los personajes.

Bueno, en cualquier caso,

apostamos por la voz húmeda e intuitiva del vientre.

-Del vientre.

"Invaginación".

Para el futuro. La invaginación del sentido.

El subtexto es invaginación.

Invaginación.

Con este gran concepto nos despedimos.

Buenas noches a los dos, muchísimas gracias.

-Os espero en el huerto, a las dos.

Que nos lleve al huerto. Es bonito.

Venga, vamos de la mano por lo menos...

(RÍE)

Y nos llevaba. Y nos llevaba al huerto.

Porque lo que es tener un carisma apabullante

y la inteligencia mezclada con el sentido del humor

y la bonhomía y...

Yo sé que aquí ahora mismo hay una atmósfera de mucho cariño,

porque los tres somos parte muy implicada en la vida de este señor.

Pero es un seductor.

-Totalmente.

Es un seductor, tú le oyes hablar

y te habla de sus historias, de su filosofía y te seduce,

y un día dice una cosa y otro te dice la contraria

-Por supuesto.

-Pero él era así y yo cuando le presentaba a muchos amigos comunes,

por primera vez a amigas, en la siguiente me preguntaban

por cuándo volvía Bigas.

Además, yo siempre lo he dicho,

era un grandísimo vendedor de sí mismo, de sus proyectos.

Como no podía ser de otra manera.

Él se reinventaba constantemente, a cada proyecto.

(CANTA)

-¿Qué, cómo vas?

-Pues ahora me han quitado las tijeras.

Bigas, diles algo.

Oye, ya que nos llevaba al huerto,

vamos a hablar de su huerto físico también

porque realmente estaba muy dedicado,

sobre todo, en sus últimos años a su tierra.

Y a la ecología.

Y a la ecología.

¿Cómo era su pasión por la tierra Aitana?

Pues era maravillosa,

tanto es así que él se ha convertido en un árbol.

Cuando decía: "Quiero ir a abrazar a su árbol"

No es abrazar a su árbol, sino que se ha convertido en árbol.

Lo cuenta también el documental, como sus padres eran ya dos palmeras.

Y él ahora mismo, ¿es un algarrobo?

-Sí, él decía que, además con mucha naturalidad.

-Claro, en el momento decías, otra de esas cosas suyas...

-Sí, esas Bigadas. -Sí.

Y yo, sinceramente, sé que ese árbol ahora es Bigas

y por eso me queda ir a abrazarme a Bigas convertido en árbol.

Esa fusión con la tierra, que también mezclaba con el arte,

esa cosa del saber japonés,

deja actuar al tiempo y a la meteorología en tu obra de arte

y se convertirá en algo inesperado.

Él, de repente, colocaba en medio de su huerta todos sus guiones,

apilados y los dejaba a lo mejor un año a la intemperie.

-Esto es "La camarera del Titanic" y la primera parte de "Jamón, jamón".

-Y claro, lluvia, bichitos que lo carcomían...

Acababa convertido en una pasta extraña aquello.

-Pero precioso.

Era una obra de arte en la que había dejado intervenir a la naturaleza

y él iba también modificando, dando una pincelada aquí

o modificando no sé qué.

Era esa fusión.

En esa época en la que cada vez fue inclinándose más hacia el ecologismo.

En su campo compró, ilusionadísimo, tres burros.

-Tres o cuatro burros, ¿no? -Sí.

-Que cada mañana él personalmente iba a visitar y a cepillar,

con las gallinas, miraba sus lechugas...

-Él era un tío feliz. -Hacía su propio pan.

-Exactamente.

-¡"Bravissimo, bravo"!

-Hay una frase dentro del largometraje "Bigas x Bigas"

en el que precisamente desde este programa

la maquilladora le pregunta, mientras él está grabando frente al espejo:

"¿Qué está haciendo ahora?".

Y él dice:

"Estoy preparando una película que rodaré en Valencia,

que es una cosa que me gusta mucho, porque en Valencia se come muy bien".

Bueno, ahora os cuento yo también una de esas.

-O sea, lo importante era qué en Valencia se comía bien.

La película, pues sí, también.

Disfrutar de los placeres de la vida.

En "La camarera del Titanic",

que es una película que está basada en la novela de un autor francés

y se tenía que rodar o en Francia o habían estado localizando en Bélgica

y Bigas volvió de Bélgica diciendo:

"Bélgica es muy aburrido y se come muy mal,

vamos a rodar en Italia".

Y acabamos rodando una película que todos hablábamos en francés

y que transcurría en Francia, en Italia.

Solo la parte final de la película acababa en Italia,

pero la rodamos completa en Italia, porque en Italia sí se come bien.

-Oye, estos son los panes que hizo él ayer.

Bueno, este lo hice yo solito.

-Y le gustaban mucho las largas sobre mesas,

por supuesto el buen comer.

A veces eran cosas sencillísimas, con un aceite maravilloso de no sé qué,

otras veces eran cosas más complicadas.

Cocinaba Celia, sobre todo.

-Celia, en este sentido, hay que darle un reconocimiento público.

-Hombre por favor.

-Porque, claro, como todo excelente acompañante de un genio,

tuvo que sustentar a veces grandísimos caprichos del amigo,

que era un grandísimo anfitrión, pero también gracias a Celia.

-Claro, de repente se les llenaba la casa porque invitaba y tal

y te veías a Celia trajinando y organizando.

Pero bueno, luego estaban esas sobremesas en las que decía:

"Ahora, con la tripa llena es cuando sienta bien criticar".

Pero era curioso porque él no criticaba a nadie,

se callaba y dejaba que los demás empezaran a despacharse.

-Decía que en los postres era el momento.

¿Y su maravillosa mini siesta entre plato y plato?

"Perdonad, que estoy cansado, ahora vuelvo".

Y se dormía dos minutos y volvía otra vez.

Que a mí me parecía eso como un mutis, para aplaudir.

Sí, sí.

-Yo sinceramente creo, que aquellos que puedan ver "Bigas x Bigas",

tienen que verlo con la voluntad de descubrir,

al margen o en paralelo del director de cine,

a un ser humano con unas cualidades humanas muy grandes,

muy sencillas, pero también muy profundas al mismo tiempo.

Nosotros, como se puede hacer evidente,

hablamos desde la pasión que a él tanto le gustaba.

Pero creo que a los desapasionados que vean "Bigas x Bigas"

o que de hecho, me consta que ya han visto "Bigas x Bigas",

lo van a valorar.

Van a descubrir esa personalidad tan seductora.

Me ha parecido un bonito cierre de conversación,

puesto que se nos está terminando el tiempo.

Yo creo que él constantemente transmitía

que vale la pena tener ganas de vivir,

en sus películas y en su actitud

y quisiera que tú también dijeras algo para cerrar, Aitana.

Si te quedas con algo que decir Carles...

Le echo de menos.

-Sí.

-Le echo de menos.

-Yo, en sus últimos días, simplemente me dijo:

"Sé lo que me espera y es una lástima porque la vida es muy bonita."

Y lo dijo de una manera muy intensa y muy sentida.

Y me he quedado con esto.

Bueno, pues nos vamos a ir antes de que rompamos a llorar,

porque eso no le gustaría nada.

Le daría un pudor tremendo.

Porque era muy pudoroso, a pesar de lo que su cine explicaba.

Sí, a pesar de los planos y las secuencias has visto en su cine,

quizás por eso, ¿no?

Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí

y por Bigas x Bigas, sin duda,

por esa belleza de película que tenéis ahora en los cines.

Luego ya nos comentáis, nos mandáis mensajes.

No os podemos contar más, porque si no le quitamos la gracia.

Pero es una propuesta artística que merece la pena vivir y compartir.

Gracias por haberla impulsado. Gracias a ti.

Gracias por haber participado en ella.

A vosotros.

Y con esas ganas de vivir que destilaban su cine y personalidad,

cerramos este homenaje a Bigas Luna.

No vemos el domingo para compartir el cine español más reciente.

Un beso muy fuerte.

¡Acción!

(CANTA EN ITALIANO)