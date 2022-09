Jamie Dornan no fue la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera opción para dar vida a Christian Grey. Sin embargo, su actuación en Cincuenta sombras de Grey acabó convenciendo a los fans de la saga. El erotismo de la película se tradujo en un auténtico éxito a nivel internacional en taquilla: solo tres semanas después de su estreno en cines, se recaudaron más de 500 millones de dólares. ¿Quién no querría estar en el lugar de Dornan? Varios actores rechazaron el papel protagonista, cada uno por motivos distintos. Ryan Gosling fue el primero al que le propusieron formar parte del proyecto, pero el actor no estaba nada interasado y así se lo hizo saber a los productores. Christian Cooke, Garrett Hedlund, Henry Cavill... Fueron muchos los nombres que se barajaron, hasta que finalmente llegó Charlie Hunnam.

A los productores les convencía su perfil, pero sobre todo, él estaba encantado con el guion y con su personaje. Las escenas subidas de tono no eran un problema para el actor, algo que todo el mundo pensó cuando salió a la luz que rechazaba el papel. En aquel momento, ya se había anunciado su fichaje. Fue la autora de la triología, E.L. James, quien lo hizo público. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Charlie Hunnam no protagonizó la famosa triología?

Él mismo tuvo que explicarlo. La razón, problemas de agenda: "Iba a terminar Sons of Anarchy hacia las once del viernes por la noche y tenía que coger un avión a la mañana siguiente para Vancouver para rodar Cincuenta sombras de Grey, perdiéndome toda la primera semana de ensayos y teniendo que empezar a rodar el lunes por la mañana. Y además el siguiente lunes comenzaba a grabar Crimson Peak en Toronto. Sinceramente, tuve algo así como una crisis nerviosa".

El proyecto le llegó en un mal momento, de no ser por eso, Charlie Hunnam sería el protagonista de la película. "No quería fracasar en un proyecto de tal magnitud. No se veía capaz de hacer la transición del personaje de Jax Teller al de Christian Grey en tan solo 48 horas. Me metí en más de lo que podía abarcar y fue triste", reconoció Hunnam en una entrevista. No fue fácil para el actor tomar esa decisión. "Fue la peor experiencia profesional de mi vida. Fue la cosa más destructiva emocionalmente y difícil con la que he tenido que lidiar profesionalmente", confesó.

Para el papel de la coprotagonista, Anastasia Steele, también se barajaron otros nombres antes que el de Dakota Johnson. La actriz Felicity Jones fue una de las primeras candidatas, pero sus reticencias a la hora de desnudarse fueron un problema. Shailene Woodley rechazó el proyecto por problemas de agenda, igual que Charlie Hunnam.