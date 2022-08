El Departament d'Interior ha decidit desactivar el nivell 3 del pla Alfa de perill extrem d'incendi davant la millora de les condicions meteorològiques. A partir d'aquest dilluns decauen les restriccions que durant el cap de setmana han afectat 249 municipis de 23 comarques de Catalunya i que implicaven la prohibició de qualsevol activitat que suposés un risc d'incendi forestal, incloent els treballs al bosc i la caça.

Una altra de les conseqüències és que tornarà a ser possible accedir als 8 espais naturals que han estat vedats des de dissabte: Montserrat, Montsant, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs i Cardó-Boix.

Ara bé, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i mantindrà encara durant unes hores el nivell 2 del Pla Alfa a 29 comarques, tenint en compte que aquest dilluns és festiu i es preveu una alta mobilitat i presència humana a la natura. I és que convé no oblidar que al darrera del 90% dels incendis que es declaren a casa nostra hi ha la intervenció humana.

El nivell 2 correspon a un risc alt o molt alt d'incendi i és menys restrictiu, tot i que les activitats amb risc continuen suspeses en algunes condicions o bé regulades de forma estricta. Alguns exemples d'aquestes activitats són barbacoes, correfocs o altres amb pirotècnia.

L'alerta per risc d'incendi extrem es va posar en marxa divendres, primer a 44 municipis i dissabte es va ampliar fins a 249. Segons el cos d'Agents Rurals, ha estat el segon dispositiu més important d'aquest estiu per l'alt risc d'incendi després del de mitjan juliol, que va afectar 357 municipis de 27 comarques.

Durant el cap de setmana hi ha hagut petits focs que els Bombers han pogut sufocar ràpidament i sense problemes. El més perillós és el que es va declarar divendres al massís de les Gavarres. Segons els càlculs preliminars del cos d'Agents Rurals, aquest foc ha cremat unes dues hectàrees. No ha revestit molta importància però és un avís del que pot passar en unes condicions de calor extrema i humitats molt baixes. De fet, es creu que l'origen d'aquest incendi seria un llamp provinent d'una tempesta seca.

Molta calor i xàfecs amb pedra

Durant el cap de setmana els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus a pràcticament tot arreu, i a mitja dotzena d'observatoris s'ha superat el rècord de temperatura màxima mai registrat.

Dissabte va ser una dia molt calorós arreu de Catalunya, però especialment a 5 indrets on es va superar el rècord de temperatura màxima





Els valors més alts han estat al sudoest, a les Terres de l'Ebre, i també en algun indrets de la Catalunya Central. La forta calor s'ha deixat sentir a pràcticament tot el país, tret del Pirineu i les comarques de Girona on les precipitacions han provocat una davallada important de les temperatures.

Els ruixats han estat molt forts, amb calamarsa, pedra i ratxes de vent intenses, a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Gironès i la Selva. Les quantitats recollides han oscil·lat entre els 20 i els 50 litres per metre quadrat.

Les pluges més intenses de la tarda han afectat les comarques de Girona



Núria (Ripollès) 44 l/m2

La Vall d'en Bas (Garrotxa) 13 l/m2

Banyoles (Pla de l'Estany) 12 l/m2

Girona (Gironès) 6 l/m2





La previsió meteorològica indica que aquest dilluns la temperatura continuarà amb una clara tendència a suavitzar-se i al llarg de la setmana el termòmetre se situarà en valors francament inferiors als dels darrers dies. No farà fred sinó que la temperatura es normalitzarà i el clima serà el propi d'un estiu habitual, és a dir, calorós durant el dia i més suau durant la nit, sense arribar a extrems.

Els especialistes en clima adverteixen però que el que ara ens sembla excepcional, com que hi hagi temperatures de més de 40 graus de forma recorrent, onades de calor persistent i moltes nits tòrrides, és a dir, on el termòmetre no baixa dels 25 graus, pot acabar no sent-ho.

01.13 min Onades de calor, l'aperitiu de les temperatures que vindran

De fet, hi ha projecccions que asseguren que si no actuem ràpid per revertir l'escalfament del planeta, cap a mitjan de segle no seria estrany que tinguéssim temperatures de fins a 50 graus.