00:48

La sequera obliga dos pobles del Pirineu de Lleida, Baix Pallars i Bellver de Cerdanya, a demanar els seus veïns canviar els hàbits de consum d'aigua.

Ja fa mesos que l'ajuntament del Baix Pallars no rega l'herba de l'entrada de les dependències municipals ni del pàrquing de Gerri de la sal. Ara, en un comunicat dirigit als veïns, el consistori assegura que la situació és extrema. Moltes fonts de la zona ja no ragen i els barrancs van sota mínims. Per això, demanen els veïns canviar d'hàbits i adaptar el seu dia a dia a aquesta situació. Una situació que podria comportar mesures més restrictives, com ara tancar l'aigua a la nit o denunciar qualsevol pràctica que estigui fora de lloc.

Una situació similar viuen a Bellver de Cerdanya, on l'ajuntament adverteix que actualment es consumeix més aigua de la que entra. Per això demanen limitar el reg de jardins, horts i omplir piscines.

D'altra banda, aquest matí es reuneixen els regants del Canal d'Urgell, per decidir quines mesures s'implementen que permetin els pagesos arribar de manera òptima al final de la campanya de reg | JOANA SENDRA