Les reserves d'aigua continuen al límit

Les tempestes dels últims dies no són suficients per revertir la situació de sequera que vivim, amb els principals pantans del país al voltant del 40% de capacitat. Només els embassaments de la demarcació de Tarragona disposen d'un bon nivell de reserves (80%) i la situació és diametralment oposada a la que teníem fa només un any, quan els pantants de les conques internes estaven a un 70% de capacitat.

Des de la Generalitat s'ha descartat fins al moment aplicar restriccions generalitzades en el consum d'aigua de boca però sí que ja s'han començat a impulsar algunes mesures per estalviar aigua en usos considerats no imprescindibles, com el reg o per omplir piscines.

El sector agrari veu amb preocupació els mesos que venen. A les afectacions per les gelades i pedregades, i els efectes de l'encariment dels combustibles, ara s'ha d'afegir la incertesa que suposa no saber si tindran prou aigua per abastir els conreus.

Els pagesos es preparen per si s'han d'aplicar restriccions dures per falta d'aigua



En parlem amb Josep Carles Vicente de la Unió de Pagesos









Poca aigua i mal repartida A les comarques de la Catalunya Central, i als embassaments de les conques internes que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ja s'apliquen restriccions, a l'espera de si cal incrementar-les o no a partir de setembre. Si no plou de manera continuada aviat, s'haurà de limitar el consum d'aigua per persona a partir del setembre. Catalunya, a punt d'entrar en alerta per sequera.



En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, grans ajuntaments com el de Barcelona no tenen previst de moment implantar mesures extraordinàries. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat a TVE que no hi haurà restriccions en el consum d'aigua de boca durant aquest mes, i en funció del que passi les pròximes setmanes s'avaluarà la situació de cara al setembre. Barcelona entrarà en alerta per sequera si no plou a l'agost La situació a les comarques de l'oest, regades pels rius Segre i Ebre, i gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la situació es millor però estan en fase d'emergència. Pantans com els d'Oliana i Rialb recullen l'aigua del riu Segre, i a hores d'ara cap dels dos es troba per damunt del 20% de capacitat. Feia 15 anys que no estaven en un nivell tan baix. Tot i això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que gestiona aquests cabals, tampoc preveu restriccions en el subministrament d'aigua de boca a curt termini. 01.55 min L'embassament de Rialb mai havia estat tan baix com aquest estiu Des de la primavera, la CHE pacta amb les comunitats de regants les limitacions per l'aigua de reg. I de fet, a les comarques de Lleida no temen encara que s'hagin de reduir els cabals d'aigua que tenen assignats els ajuntaments. Per aquest motiu correspon als mateixos municipis decidir si deixen de regar els jardins o tanquen fonts.